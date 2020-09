Buffett trosser tech-fallet – investerer milliarder

Warren Buffetts Berkshire Hathaway investerer 570 millioner dollar, eller 5,2 milliarder kroner, i skylagringsselskapet Snowflake. Teknologiselskapet verdsettes til 23,7 milliarder dollar.

Snowflake har offentliggjort dokumenter i forkant av børsnoteringen til selskapet som forteller om nyheten, skriver Financial Times.

Buffett har i alle år unngått teknologisektoren etter en mislykket IBM-investering for en del år siden, men ser ut til å ha fått blod på tann etter den vellykkede investeringen i Apple.



I starten av coronakrisen lå Orakelet fra Omaha lavt i terrenget, men i løpet av sommeren har det dukket opp flere interessante investeringer. Berkshire Hathaway kjøpte for en måneds tid siden en andel i Barrick Gold og sendte aksjen markant opp på Wall Street.

Mot slutten av august kunne Buffett også avsløre at han har tatt større posisjoner i fem store japanske handelskonglomerater.

Snowflake anslår at aksjene i børsnoteringen vil gå for mellom 75 og 85 dollar per aksje. Det vil resultere i 3,2 milliarder dollar, tilsvarende 29 milliarder kroner, i kassen for skylagringsselskapet.