Amazon skal ansette 100.000 personer

Amazon varsler mandag at de skal rekruttere 100.000 nye ansatte, i det som blir den fjerde ansettelsesrunden for selskapet i USA i år, for å takle den massive økningen i netthandelen under pandemien, ifølge Reuters.

Nettselskapet opplyser at stillingene vil være både full- og deltid i USA og Canada. Stillingene vil blant annet inngå ved selskapets 100 nye varehus og operasjonssentre, som åpner denne måneden. Det Seattle-baserte selskapet hadde 876.800 ansatte ved utgangen av juni.

Amazons inntekter økte med 40 prosent forrige kvartal, noe som førte til det største overskuddet noen gang for det 26 år gamle selskapet. Selv om selskapet satser tungt på automasjon skriker det åpenbart etter menneskelig arbeidskraft, og tidligere denne måneden utlyste Jeff Bezos virksomhet 33.000 teknologi-stillinger.

Amazon-aksjen har steget 68,64 prosent så langt i år, til 3.116,22 dollar.