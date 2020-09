Nvidia tar over britisk rival

MULIGHET: Simon Segars, konsernsjef i ARM Holdings, er fornøyd med fusjonen med Nvidia. Hermann Hauser, grunnlegger av tech-konsernet, har et helt annet syn på saken.

MULIGHET: Simon Segars, konsernsjef i ARM Holdings, er fornøyd med fusjonen med Nvidia. Hermann Hauser, grunnlegger av tech-konsernet, har et helt annet syn på saken. Foto: NTB Scanpix

Hermann Hauser, en av grunnleggerne av Arm, har uttalt at det er «en katastrofe» dersom deres amerikanske rival Nvidia tar over selskapet han har bygget opp.

Nvidia annonserte søndag at det vil kjøpe samtlige av aksjene japanske SoftBank har lagt ut på markedet. Aksjene koster 40 milliarder dollar, eller 360 milliarder kroner, og Nvidia mener dette vil bli «verdens største databehandlingsselskap».

– Dette er katastrofalt for Cambridge, Storbritannia og Europa, sier Hauser til BBC Radio 4 mandag.

– Blir monopol

Arm er av mange betraktet som selve kronjuvelen i britisk techindustri. Kretskortene selskapet produserer brukes av store deler av smarttelefonene på markedet, i tillegg til flere andre enheter.

Hermann Hauser, grunnlegger av Arm, er ikke fornøyd med Nvidias inntog. Foto: Wikimedia Commons

Etter noe motgang kjøpte SoftBank opp selskapet i 2016 for 24 milliarder dollar, på den betingelse at selskapet skulle bli i Cambridge.

Nå er imidlertid problemstillingen hetere enn noen gang. Hauser sier at «tusenvis av ansatte i Cambridge, Manchester, Belfast og Warwick kan miste jobben hvis Nvidia bestemmer seg for å flytte Arms hovedkvarter til USA».

Nvidia har imidlertid uttalt at Arm kan fortsette driften fra Cambridge, men det er fremdeles uro forbundet med overtakelsen.

– Nvidia vil knuse Arms markedsmodell, som går ut på å designe kretskort til selskaper som direkte konkurrerer med Nvidia. Denne avtalen vil resultere i monopol, sier Hauser.

Uenighet innad

Simon Segars, Arms andre konsernsjef, har imidlertid en helt annen tilnærming til sammenslåingen.

– Arm og Nvidia deler en visjon og en lidenskap om at tilgjengelig teknologi vil hjelpe til i klimaspørsmål, helseutfordringer, jordbruk og utdannelse, sier Segars i et notat.



– Ved å slå oss sammen kan vi akselerere fremgangen og lage nye løsninger.

Hauser ønsker å stoppe overtakelsen og børsnotere Arm på London-børsen, slik planen under SoftBank var.

Evig jakt

Storbritannia har i en årrekke vært på jakt etter å bygge et selskap av størrelsesorden Apple, men har gang på gang mistet sine mest lovende techselskaper til USA og Kina.

Et av de nyeste og beste eksemplene er DeepMind som ble kjøpt av google i 2016 for rundt 600 millioner dollar, eller 5,4 milliarder kroner. I dag anses DeepMind for å være verdensledende på kunstig intelligens.

– Arm er det eneste store britiske techselskapet som er en udiskuterbar verdensleder. Majoriteten av verdens kretskort er tuftet på deres design, sier Neil Lawrence, tidligere direktør for maskinlæring i Amazon.