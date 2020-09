Google vil kun bruke miljøvennlig energi

Google har som mål å drifte datasentre og kontorer utelukkende med karbonfri elektrisitet innen 2030, sier adm. direktør hos morsselskapet Alphabet Sundar Pichai til Reuters. Pichai har tidligere uttalt at selskapet har som mål å benytte 100 prosent fornybar energi.

Det litt hårete målet vil tvinge Google, slik Pichai ser det, til å gå utenfor teknologibransjens norm for å motvirke karbonutslipp fra strømbruk, noe som vil kreve teknologiske og politiske gjennomslag for å oppnå.

Påminnet av skogbranner

– Problemet er så enormt, mange av oss trenger å gå foran og vise løsninger. Vi er en liten aktør i dette, men vi kan være et godt eksempel, sier Pichai.

Rekordstore skogbranner i det vestlige USA den seneste tiden har økt offentlighetens bevissthet om klimaendringer, mener Google-sjefen, og det er i denne forbindelsen at Google ønsker å bringe ytterligere oppmerksomhet gjennom sitt nye mål, samt produktfunksjoner.

Fornybar energi sto for 61 prosent av Googles globale strømforbruk i fjor. Andelen varierer fra anlegg til anlegg. Med karbonfrie kilder som oppfyller 96 prosent av behovet ved Googles datasenter i Oklahoma, mens det bare er 3 prosent ved det gassavhengige anlegget i Singapore, skriver CNBC.

Karbonfrie siden '07

– For å skulle være karbonfri 24 timer i døgnet i datasentre og campus over hele verden, ser vi en enorm logistikkutfordring, og det er derfor vi har jobbet hardt med planlegging det seneste året for hvordan vi kommer dit, sier Pichai og legger til:

– Og vi er sikre på at vi kan komme dit innen 2030.

Hva gildet vil koste nekter han derimot å kommentere.

Google har vært karbonnøytralt siden 2007, noe som betyr at de har plantet trær, kjøpt karbonkreditter og finansiert vindkraft på steder der det ha vært naturlig. Ifølge Google er også de anslåtte millionene tonn med utslipp fra mellom 2006 og lanseringen i 1998 nå blitt motregnet.

Konkurrentene Microsoft og Amazon har som uttalt mål å skulle fjerne mer karbon fra atmosfæren enn de slipper ut de neste tiårene, men ingen av dem har offentlig gått ut med noe mål om å slutte å kjøpe karbonbasert energi.