Mercell Holding vil bli størst i Europa – er i samtaler om flere oppkjøp

Tidligere i september kjøpte Merkur Market-noterte Mercell Holding det danske selskapet Comcare, som en del av selskapets varslede strategi om å bli markedsleder innen offentlige anbudskonkurranser i Europa.

Mercells uttalte mål har hele veien vært å bli ledende i Europa på sitt område, og nylig ansatte selskapet en egen, midlertidig sjef for fusjoner og oppkjøp (M&A) i Jacob Møller.

Etter dealen i Danmark – og tilsammen syv oppkjøp siden andre kvartal i fjor – er flere oppkjøp nå på vei, ifølge TDN Direkt.

– Vi har allerede en fot innenfor markedene i Storbritannia, Nederland og Tyskland. Vi må inn i de store kontinentale markedene, og vi ser på de fleste største landene, særlig i Vest-Europa, sier Mercell-sjef Terje Wibe på en presentasjon tirsdag, ifølge nyhetstjenesten.

– Vi har en oppkjøpspipeline, og er i samtaler med flere, sier han.



Europeiske ambisjoner

På presentasjonen trekkes målsettingen om ekspansjon i Europa frem som et naturlig neste steg for selskapet. Ifølge Wibe ønsker Mercell å ta rollen som en konsolidator i et fragmentert europeisk marked.

Han påpeker at reglene for innkjøp er de samme i hele Europa, og mener at selskapet, med digitaliseringen av offentlig sektor og anbudsprosesser, er godt posisjonert.

Av presentasjonen tirsdag fremgår det videre at Mercell er i rute for å oppnå 20 prosents justert ebitda-margin inneværende år, og at denne skal dobles til 40 prosent innen 2025, ifølge TDN Direkt.

Selskapet ble notert på Merkur Market 9. juli i år. Aksjen er opp rundt 40 prosent den seneste måneden, og med en aksjekurs på 11,00 kroner er selskapets børsverdi 3,19 milliarder kroner.