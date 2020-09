Hegnar roser Kahoot

KOMMENTERER: Trygve Hegnar tok for seg de viktigste nyhetene på Oslo Børs 15. september i Økonominyhetene.

KOMMENTERER: Trygve Hegnar tok for seg de viktigste nyhetene på Oslo Børs 15. september i Økonominyhetene. Foto: Eivind Yggeseth

Kahoot stengte opp 15,82 prosent til 44,30 kroner på Oslo Børs tirsdag. Aksjen har doblet seg siden nyttår, og er opp 350,50 prosent det seneste året.

Tirsdagens oppgang var drevet av at selskapet har innfridd guidingen for året med en dobling av antall betalende abonnenter. Kahoot har nå 21 millioner aktive kontoer.

Finansavisen-redaktør Trygve Hegnar mener det er et positivt signal at Arctic-analytiker Henriette Trondsen fortsatt venter oppgang i aksjen. Hun antydet til Finansavisen at hun vil heve det tidligere kursmålet på 60 kroner.

– Jan Haudemann-Andersen er inne blant de største aksjonærene og tjener penger som gress. Trondsen sier at aksjen bare skal gå og gå. Det er fenomenalt gjort av ledelsen å få økning i betalende abonnenter. Skal man følge Trondsen, burde man kanskje kjøpe den aksjen, selv om den er høyt priset, sier Hegnar under Økonominyhetene (som du kan se i bunn).

Kahoot har også hevet guidingen for tredje kvartal. De fakturerte inntektene til Kahoot forventes å ende på cirka 10,6 millioner dollar, opp 10 prosent fra forrige kvartal og 210 prosent sammenlignet med samme periode i 2019.

– Det er dette verden skal ha. Skoler og barnehager er stengt ned. Man skal da lære via Kahoot. Folk vil ha det og er villig til å betale for det. Det er bra, sier Hegnar.

Se hele tirsdagens Økonominyhetene her: