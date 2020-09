Kahoot kjøper opp Actimo

Kahoot børsmelder at selskapet kjøper opp Actimo. Det er et selskap som driver med samhandlingsplattform for ansatte. Actimos mål er å gjøre det lettere for bedrifter å kommunisere og skape utvikle og samhandling.

Kahoot betaler opptil 300 millioner kroner for Actimo. Oppgjøret skal tas i kontanter og gjennom aksjer i Kahoot. Actimo har rundt 200 bedriftskunder og inntekter på rundt 5 millioner dollar. Kahoot opplyser at de vil komme med flere detaljer når rapporten for tredje kvartal kommer.

– Oppkjøpet vil utvide Kahoots tilbud for selskapslæring ytterligere ved å tilby skreddersydde løsninger for frontlinjesegmentet, sier Kahoot-sjef Eilert Hanoa.

— Vi gleder oss til å forene krefter med Kahoot! med vårt mål om utvikle next-level tjenester som kobler eksternt ansatte og samtidig booster deres engasjement og produktivitet,» sier Eske Gunge, CEO i Actimo.

Kahoot har steget 101,4 prosent på Oslo Børs siden nyttår. Det seneste året er aksjen opp enorme 350,5 prosent. I går stengte aksjen opp nesten 16 prosent.

Tirsdagens oppgang var drevet av at selskapet har innfridd guidingen for året med en dobling av antall betalende abonnenter. Kahoot har nå 21 millioner aktive kontoer.

Finansavisen-redaktør Trygve Hegnar mener det er et positivt signal at Arctic-analytiker Henriette Trondsen fortsatt venter oppgang i aksjen. Hun antydet til Finansavisen at hun vil heve det tidligere kursmålet på 60 kroner.