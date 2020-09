Har bladd opp 38,4 mill. etter Otello-bråket

INNSIDEHANDEL: Styremedlem Anooj Unarket fortsetter å laste opp i Otello. Her ved Lars Boilesen, konsernsjef i Otello.

Styremedlem Anooj Unarket, som jobber som forvalter i Sand Grove Capital Management, fortsetter oppkjøpet i Otello . Unarket har handlet aksjer med jevne mellomrom siden 31. august.

Det har i en periode vært uenigheter i Otello-korridorene, og Sand Grove Capital trommet sammen ekstraordinær generalforsamling tidlig i september. Formålet var å gjøre radikale endringer i styret, men forslagene ble stemt ned.

Likevel fortsetter fondet å gjøre oppkjøp i techselskapet.

Titalls millioner

Tirsdag kjøpte Unarket aksjer på vegne av relaterte parter 200.000 Otello-aksjer til en snittkurs på 17 kroner, ifølge en melding børsmelding.



Totalprisen for aksjene ble følgelig 3,4 millioner kroner.

Etter kjøpet eier Unarket og relaterte parter 38.899.706 aksjer i selskapet, opplyses det. Totalt antall utstedte aksjer i Otello er 138.477.429, og Unarket eier dermed 28,1 prosent av disse.

Den 31. august hadde Unarket tilnærmet 36,5 millioner aksjer i selskapet, og kjøpte den gang aksjene for en snittpris på 14,83 kroner. I dag eier han og relaterte parter 38,9 millioner aksjer, og kjøpte for 17 kroner.

Hvis vi går ut fra differansen på 2,4 millioner aksjer til en snittpris på 16 kroner per aksje, har Sand Grove Capital estimert kjøpt aksjer for totalt 38,4 millioner kroner de siste to ukene.