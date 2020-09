Oslo bak Helsinki, langt foran Stockholm

Oslo er Nordens nest smarteste by, ifølge IMDs Smart City Index. Det holder til en 5.plass globalt.

IMDs liste over «smarte» byer toppes i år av Singapore foran Helsingfors. Tredjeplassen var i fjor Oslos, men i år havner Zürich der. Oslo faller til femteplass, foran København. Stockholm er den minst smarte hovedstaden i Norden på 16. plass.

IMDs Smart City Index 1 Singapore (1) 2 Helsinki (8) 3 Zürich (2) 4 Aucland (6) 5 Oslo (3) 6 København (5) 10 New York (38) 15 London (20) 16 Stockholm (25) 27 San Francisco (12) Rangering (fjorårets plassering). Kilde: IMD

Mange IMD-kåringer

Handelshøyskolen IMD gjennomfører jevnlig en rekke kåringer, blant annet på konkurranseevne og attraktivitet. Denne indeksen er ment å fange opp hvilke byer som oppleves som attraktive med tanke på næringsstruktur og teknologi.

Rankingen av 109 større byer baserer seg på data om helse, sikkerhet, mobilitet, aktiviteter, arbeids- og studiemuligheter og politisk styring.

Dyre boliger

Dessuten inngår spørreundersøkelser blant byenes innbyggere. For Oslos del viser den at boligprisene oppleves som det største hinderet. Også trygghetsnivået og offentlig kommunikasjon oppleves som store utfordringer for Oslo.

Abuja, Nairobi og Lagos utgjør bunnen i kåringen.