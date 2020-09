Prisen på Playstation 5 klar

Playstation 5, som kommer 12. november, vil koste 500 dollar i USA. Det tilsvarer prisen på Microsoft kommende Xbox Series X.

Sony vil også gi ut en digital utgave av PS5 for 400 dollar, sa det Tokyo-baserte selskapet på et virtuelt arrangement onsdag. Denne versjonen har ikke en inngang for CD-er og krever at kundene kjøper og laster ned spill digitalt, skriver Bloomberg.

Konsollspill har vært priset til 60 dollar i statene siden tidlig på 2000-tallet, men det kan nå endre seg. Take-Two Interactive Software har tidligere kunngjort at neste utgave av NBA 2K-serien skal selges for 70 dollar på Xbox Series X og PS5. I et uttalelse på onsdag sier Sony at PS5-spillene de utvikler og publiserer vil koste mellom 50 dollar og 70 dollar.