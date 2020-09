poLight-linse i strekkode-produkt

MILEPÆL: Toppsjef Øyvind Isaksen kan glede seg over at poLight-linsen er inkludert i nytt strekkode-produkt.

MILEPÆL: Toppsjef Øyvind Isaksen kan glede seg over at poLight-linsen er inkludert i nytt strekkode-produkt. Foto: Anders Horntvedt

poLight har mottatt bekreftelse på at selskapets TLens er inkludert i en skannemotor som skal brukes i unike strekkodeprodukter for lager og distribusjon, går det frem av en børsmelding.

Bekreftelsen er tilknyttet samme strekkode-kunde som annonsert 5. mars i år.

– Dette er en viktig milepæl for selskapet, ettersom det representerer et nytt markedssegment og beviser at produktene våre kvalifiserer for krevende industrielle applikasjoner, sier toppsjef Øyvind Isaksen i en kommentar.