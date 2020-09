Microsoft kjøper spillselskap for 70 milliarder

SATSER PÅ SPILL: Microsoft og toppsjef Satya Nadella legger 7,5 milliarder dollar på bordet for ZeniMax Media, som eier spillprodusenten Bethesda.

SATSER PÅ SPILL: Microsoft og toppsjef Satya Nadella legger 7,5 milliarder dollar på bordet for ZeniMax Media, som eier spillprodusenten Bethesda. Foto: Bloomberg

Microsoft kjøper ZeniMax Media for 7,5 milliarder dollar i kontanter, skriver selskapet selv på sine hjemmesider mandag.

ZeniMax Media eier den velkjente videospillprodusenten Bethesda, som gir Microsoft tilgang til suksesser som Fallout, The Elder Scrolls og Doom.

CNBC karakteriserer oppkjøpet som et av Microsofts mest markante innen gaming.

Selskapet kjøpte sent i 2014 Minecraft-produsenten Mojang for 2,5 milliarder dollar, hvorpå Minecraft raskt ble et av de mestselgende spillene i verden.

– Gaming er det mest ekspansive segmentet i underholdningsindustrien, da folk overalt tyr til gaming for å knytte seg til, sosialisere og spille med venner, sier Microsoft-sjef Satya Nadella.

Les mer her.