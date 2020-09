Kongsberg Gruppen sikrer opptil 405 millioner

Kongsberg Gruppen sitt selskap Kongsberg Satellite Services (KSAT) skal levere satellittbaserte optiske bilder til overvåkning og kontroll av global avskoging, ifølge en børsmelding.

Det er inngått en avtale med Norges Internasjonale klima- og skoginitiativ (Kos), og kontrakten har en maksverdi på 405 millioner kroner over fire år.

«Satellittbasert informasjon er avgjørende for miljøovervåking, siden global klimakontroll er avhengig av hurtig og nøyaktig satellittdata. Dette er et område av stor betydning ikke bare for KSAT, men for hele samfunnet. Derfor ser vi frem til å støtte dette viktige initiativet for å bekjempe avskogingen som skjer på verdensbasis», sier Rolf Skatteboe, administrerende direktør i KSAT.