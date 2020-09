Atea og Politiet inngår kontrakt verdt opptil 500 millioner

Kontraktens verdi er på opp mot 500 millioner kroner. Det er snakk om en rammeavtale på inntil seks år.

– Vi er stolt over at politiet har tildelt Atea en stor ny rammeavtale. Avtalen forsterker vår posisjon som ledende leverandør av digitale løsninger. Med avtalen skal vi gi politiet en mer effektiv og sikrere IT-plattform, sier Michael Jacobs, adm. dir. i Atea Norge.

Atea og Politiet er også enige om avtale for leveranse av klienter og sluttbrukerutstyr, og en flerårig rammeavtale om leveranse av programvare.

– Vi er utrolig stolt over vårt samarbeid med politiet. At de nå velger å fortsette som vår samarbeidspartner i seks nye år viser en enorm tillit til oss som selskap. I tillegg betyr det noe ekstra for oss som selskap å bistå en offentlig virksomhet med en så viktig og samfunnskritisk rolle. Dette viser atAteaer en sentral aktør idigitialiseringsreisentil offentlig sektor. Dette er selvfølgelig spennende for oss, men stiller samtidig også meget store krav tilAteaom å kunne innfri politiets svært høye forventninger og det tar vi på største alvor, sier Jacobs.