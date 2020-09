ELOP inngår avtale med Endúr

ELOP har signert en kommersiell samarbeidsavtale med Endúr, opplyser Endúr i en børsmelding torsdag kveld.

Endúr har uttrykt sin interesse for å bruke ELOPs teknologi når løsningen er klar i markedet, opplyses det. Avtalen definerer et kommersielt samarbeid med en intensjon om å levere og distribuere ELOPs teknologi i Endúrs tjenester begynnelsen av neste år.

«Våre tjenester, kombinert med deres innovative inspeksjonsverktøy, passer perfekt», sier Hans Petter Eikeland, adm. direktør i Endúr i en kommentar.

«Denne avtalen betyr mye for oss og er et viktig skritt mot en lansering av vår teknologi i markedet. Med Endúrs ekspertise og tjenester, tror jeg at vår teknologi kan gjøre det mulig for Endúr å utvide sitt tjenestespekter til dette markedet», sier Kjersti Kanne, adm. direktør i ELOP.

Torsdag stengte Endúr og ELOP opp henholdsvis 11,38 og 3,03 prosent.