Spotify-gründer satser 11 milliarder på start-ups

Daniel Ek har blitt mangemilliardær på sitt Spotify. Ifølge Forbes skal svensken være god for 3,6 milliarder dollar.

På et virtuelt treff i regi av gründerevent-arrangøren Slush uttalte Ek torsdag at han vil sette opp et fond på én milliard euro (over 11 milliarder norske kroner) for å investere i europeiske oppstartsbedrifter.

– Jeg vil gjøre mitt. Vi vet alle at tilgang til kapital er en av de største utfordringene, sa Ek, og la ifølge CNBC til at målet er å oppnå en «ny europeisk drøm» i løpet av det neste tiåret.

– Trenger flere superselskaper

Fondet vil sikte seg inn mot såkalt dyp teknologi – nye verktøy som fokuserer på vitenskapelig innovasjon. Blant aktuelle sektorer er helse, utdanning, maskinlæring og bioteknologi.

En viktig del av Eks motivasjon er det han kaller en «brain drain» der europeiske gründere drar til USA for å bygge sine selskaper, med irene bak betalingsgiganten Stripe som ett eksempel.

– Vi trenger flere superselskaper som kan legge listen høyere og fungere som inspirasjon, sa Spotify-gründeren.