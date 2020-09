Apples skattekrangel fortsetter med full styrke

Skattekrangelen mellom Apple og EU vil ingen ende ta og EU-kommisjonen, som er EUs utøvende organ, uttaler fredag at det vil anke rettsavgjørelsen som involverer Apple og Irland, melder CNBC.

Helt siden 2016 har kommisjonens team, som ledes av EUs konkurransesjef Margrethe Vestager, argumentert for at Apple må tilbakebetale 13 milliarder euro i ubetalt skatt til Irland, etter at det skal ha fått «unødige skattefordeler».

Bakgrunnen for fredagens anke er at EUs alminnelige domstol i juli bestemte at kommisjonen ikke i tilstrekkelig grad beviste at den irske regjeringen hadde gitt teknologigiganten en skattefordel.

Dermed vil EU-kommisjonen nå ta saken til den høyeste domstolen i Europa.

Vestager skriver i en uttalelse fredag at retten reiste «viktige juridiske spørsmål» i kjennelsen i juli, men at «kommisjonen anser også, med respekt, at retten i sin dom har gjort en rekke rettslige feil».

Hun fremhever også at samme domstol tidligere har uttalt at EU-medlemslandene må respektere europeiske traktater, til tross for at de kan sette opp egne skattelover.

«Vi må fortsette å bruke alle verktøyene vi har til rådighet for å sikre at selskaper betaler en rettferdig skatteandel», legger Vestager til.