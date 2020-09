Google Maps med ny oversikt over smittetilfeller

CORONAOVERSIKT: Google Maps har lansert en coronaoversikt som gir deg oversikt over hvor mange som er smittet i ditt nærområde.

CORONAOVERSIKT: Google Maps har lansert en coronaoversikt som gir deg oversikt over hvor mange som er smittet i ditt nærområde. Skjermbilde: Google Maps

Google Maps har oppdatert applikasjonen sin så du nå kan se hvor utbredt coronaviruset er i ditt nærområde.

Google bruker fargekoder til å vise hvor mange som er smittet, og du får informasjon helt ned på fylkesnivå her i landet.

Oversikten viser hvor mange smittetilfeller som er meldt inn basert på syv dagers glidende gjennomsnitt per 100.000 innbyggere. Det vises også i en parentes om antall tilfeller er økende eller synkende.

Google skriver i et blogginnlegg at det «ønsker å gjøre det enklere for folk å bestemme hva de skal gjøre og ikke minst hvor de skal reise».

Dataene hentes fra tre kilder: Johns Hopkins University, New York Times og Wikipedia. I tillegg får Google tall fra Verdens helsesorganisasjon (WHO) og myndigheter i de forskjellige landene.

For å få tilgang til oversikten kan du klikke på Lag-knappen (de to kvadratene over hverandre), øverst til høyre i appen og klikke på «Informasjon om covid-19».