Zaptec lader opp til Merkur Markets

Ledelsen i Zaptec, som er leverandør av ladere for elektriske biler, vurderer en en rettet plassering av 430 millioner kroner og å notere selskapet på Merkur Markets. Det opplyser selskapet gjennom en melding mandag.

Noteringen på Merkur Merket er ventet å være rundt 6. oktober, skriver TDN Direkt.

Den rettede plasseringen vil bestå av et tilbud på rundt 19 millioner nye aksjer med et bruttoproveny på rundt 215 millioner kroner, og et salg av inntil 19 millioner eksisterende aksjer fra visse eksisterende aksjonærer.

Nettoinntektene fra primærtilbudet vil bli brukt til å investere i både organiske og ikke-organisk vekst, samt styrking av den teknologiske plattformen.

Prisen pr. aksje i emisjonen er satt til 11,25 kroner, tilsvarende en verdsettelse før plasseringen på 601 millioner kroner.