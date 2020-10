McAfee sikter mot børsnotering

Selskapet sendte natt til tirsdag inn søknad hos det amerikanske verdipapirtilsynet Securities and Exchange Commission.

Antall aksjer som skal noteres er ikke blitt fastsatt. Men størrelsen på børsnoteringen er satt til 100 millioner dollar, men dette er en sum som blir å endres. Analyseselskapet Renaissance Capital estimerer en sum på rundt 2 milliarder dollar.

Det er de amerikanske investeringsbankene Morgan Stanley og Goldman Sachs som er tilretteleggere for noteringen. McAfee har planlagt å børsnoteres på teknologibørsen NASDAQ under tickeren «MCFE»

Selskapet var grunnlagt i 1987 og omsatte til sammen for 2,7 milliarder dollar i andre halvår 2019 og første halvår av 2020. Pr. i dag har selskapet programmene sine på over 600 millioner enheter, og har en rekke avtaler med myndigheter og verdens største selskap.

Børsnoteringstrend

McAfee er ikke det eneste programvareselskapet som velger å gå på børs i år. En rekke andre programvareselskaper har også valgt å gjøre det. For eksempel satt programvareselskapet Snowflake børsnoteringsrekord for to uker siden.

I følge Bloomberg står programvareselskap for 13 prosent av kapitalen som har blitt hentet inn på de amerikanske børsene i år. Det som er mer imponerende er at aksjene til de børsnoterte programvareselskapene i gjennomsnitt har økt 78 prosent.

Det er ikke bare i USA programvareselskapene går på børs. Forrige uke ble det også kjent at Magnus Carlsens sjakksatsing Play Magnus skal børsnoteres.