Techstep har gjennomført oppkjøpet av svenske Optidev

KJØP I BOKS: For Techstep og adm. direktør Jens Haviken. Foto: Ivan Kverme

Techstep har nå gjennomført oppkjøpet av svenske Optidev, opplyser selskapet.

I begynnelsen av september meldte selskapet om en bindende avtale om å overta samtlige aksjer i Optidev for totalt 200 millioner svenske kroner på kontant- og gjeldfri basis, med oppgjør i kontanter, aksjer og selgerkreditt.

Som en del av vederlaget utsteder Techstep 19.744.177 nye aksjer med pålydende verdi på 1,00 kroner til selgerne av Optidev.

Haudemann og Rugseth krymper

Etter transaksjonen vil Optidev Holding, som kontrolleres av Christian Lunding og Fredrik Logenius, ha 10,4 prosent av aksjene i Techstep.

For Jan Haudemann-Andersen, varamedlem til styret i Techstep, betyr Optidev-transaksjonen at hans indirekte eierandel synker fra 20,8 til 18,6 prosent. Aksjene eies via selskapene Datum og Datum Vekst.

Styreleder Jens Rugseths eierandel synker samtidig fra 11,2 til 9,99 prosent. Rugseth eier sine aksjer gjennom Karbon Invest.

Sterkere i Norden

Med kjøpet av Optidev sikter Techstep mot å styrke posisjonen som ledende tilbyder av mobilitetstjenester i Norden.

Optidev ventes å generere 205 millioner svenske kroner i inntekter og et driftsresultat før av- og nedskrivninger på 36 millioner svenske kroner i år.

Total kjøpesum oppgis til 200 millioner svenske kroner på kontant- og gjeldfri basis, med oppgjør i kontanter, aksjer og en selgerkreditt.