Øystein Stray Spetalen kjøper Goodtech-aksjer av Torstein Tvenge

Torsdag ettermiddag ble det sendt ut en melding hvor Torstein Tvenge solgte unna i overkant av 1,4 millioner aksjer i Goodtech .

Like etter børsens stengetid ble det kjent hvem kjøperen var, og det var ingen ringere enn Øystein Stray Spetalen. Han kjøpte snaut 1,6 millioner aksjer, noe som tilsvarer 7 prosent av selskapet.

Etter en titt på handelsloggen har Spetalen en kostpris på rundt 8,5 kroner, noe som betyr at han har lagt 13,6 millioner kroner på bordet.

Torsdag stengte Goodtech i 9,35 kroner, etter en kursoppgang på over 21 prosent. Det betyr at Spetalen allerede har en gevinst på over 1,3 millioner kroner.

Økt ordrereserve

Goodtech har fire kjernevirksomheter: automatisering, industriteknikk, kraft og miljø. Selskapet har en markedsverdi på 214 millioner kroner og netto rentebærende gjeld på snaut 16 millioner.

I andre kvartal omsatte selskapet for 142 millioner kroner og satt igjen med et EBITDA-resultat på 8,8 millioner kroner. Det gir en margin på 6,2 prosent.

Ordrereserven var utgangen av kvartalet på 224 millioner kroner, opp fra 173 millioner kroner på samme tidspunkt i fjor.

«Noen regioner har opprettholdt høy aktivitet og gode marginer i perioden til tross for Covid-19. Redusert aktivitet i øvrige regioner gir svakere marginer i andre kvartal», het det i kvartalsrapporten.

ESG-case?

På hjemmesiden til Goodtech er miljøvirksomheten beskrevet med følgende ord:

«Goodtech leverer skreddersydde løsninger for behandling av avløpsvann, rensing til drikkevann og prosessvann til kommunale og industrielle kunder. I tillegg leveres energigjenvinning fra avløpsvann og biosubstrat, og oppføring av hele eller deler av biogassproduksjonsanlegg».

Det er derfor ikke utenkelig at Spetalen vil utnytte dagens høye ESG-prising, og skille ut denne virksomheten for å synliggjøre aksjonærverdier.

Flere innsidekjøp

Tidligere i år ble Åge Westbø valgt inn i Goodtech-styret. Westbø er mest kjent for at han i 1993 startet Skagen Fondene sammen med Tor Dagfinn Veen og Kristoffer Stensrud.

Da Kapital nylig la frem listen over Norges 400 rikeste lå Westbø på 303. plass med en formue på 1,2 milliarder kroner. Noe av disse pengene har han den seneste tiden brukt på å kjøpe seg opp i Goodtech.

Før børsen åpnet torsdag ble det sendt ut en melding om at han hadde kjøpt 122.259 aksjer til kurs 7,54. Westbø sitter på litt over 2 millioner aksjer, tilsvarende en eierandel på 9,1 prosent.