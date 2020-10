Fredrik Lange Fjell gjør suksess med Slamrensing - selger til Veidekke, Skanska og AF Gruppen

BLIR KALT WATER CLEANING ROCKSTAR: – Jeg synes jo ikke det er så verst for en pensjonert sykepleier, sier Fredrik Lange Fjell, gründer i Slamrensing.

NØTTERØY, VESTFOLD: – Det er nesten ikke til å tro at jeg, med min bakgrunn, har klart å få selskapet til å bli så stort på bare fem år. I dag renser vi vann ute på anleggsplassene for alle de store entreprenørene i Norge, sier Fredrik Lange Fjell (68), daglig leder og største eier i selskapet Slamrensing.

Til å være gründer i anleggsbransjen har han en uvanlig bakgrunn. Han er utdannet sykepleier, og har jobbet som HMS-koordinator og sikkerhetsleder.

I rundt 30 jobbet han offshore, på Statfjord-og Gullfaks-feltene for Statoil, som nå heter Equinor.

– Folk har begynt å kalle meg water cleaning rockstar. Jeg synes jo ikke det er så verst for en avdanket sykepleier, sier Fjell.

– Jeg måtte ha noe å gjøre

– Ett år før jeg gikk av med pensjon fant jeg ut at jeg måtte ha noe å gjøre. Jeg har en kamerat som gjør noe av det samme som vi gjør nå i Norge, men han holder på i vesentlig mindre skala, og utelukkende i Danmark og Storbritannia, sier Fjell.

RENSER VANN OG SLAM: Ved bygging av tunneler til vei, jernbane og kraftverk går det med store mengder vann for å kjøle ned boremaskinene. Foto: Slamrensing

Virksomheten går ut på å rense vannet og slammet som oppstår på anleggsstedene. Skal vi tro Fjell er problemet velkjent: Ved bygging av tunneler til vei, jernbane og kraftverk går det med store mengder vann for å kjøle ned boremaskinene.

– På et anleggssted produseres det store forurenset vann og slam. Anlegget vårt kan rense minimum 150 kubikkmeter vann pr. døgn, sier Fjell.

Det tilsvarer 6.250 liter vann i timen, eller rundt 104 liter i minuttet.

Vannet er imidlertid fullt av bittesmå, spisse steinpartikler. EU-regler som Norge har implementert setter krav til hvordan vannet skal behandles. Å slippe vannet ut i naturen er brudd på loven.

Inspirert av kameraten har Fjell funnet en enklere måte å rense vannet og boreslammet på. Bedriftens renseutstyr tar mindre plass, er enklere og billigere.

Utstyret skrur bedriften sammen med egen arbeidskraft i en telthall på Revetal, to mil nord for Tønsberg.

– Møtte en viss skepsis

– Vår første kunde var Hæhre, som jobbet på en 600 meters tunnel utenfor Mo i Rana. Vi møtte en viss skepsis. Da jeg kom med anlegget, lurte anleggslederen på hvor jeg hadde resten av utstyret. Vanligvis trengs det flere lastebiler for å frakte det, sier han.

Etter litt prøving og feiling fungerte det lille anlegget. Hæhre skal ha vært fornøyd, og er fortsatt kunde, i likhet med Veidekke , Skanska, AF Gruppen , Kruse Smith, YIT og flere andre.

Det første anlegget hadde Fjell bokstavelig talt snekret sammen i garasjen, og de to første årene han eneste ansatte og eneste aksjonær, med 1,5 millioner kroner i egenkapital.

Nå er selskapet kommet opp i fem ansatte, og for tre år siden hentet Slamrensing vekstkapital fra Bjørn-Vegard Løvik, gründer i Atlantic Sapphire . Løvik har også gått inn som styreleder i selskapet.

Forbindelsen var Roy Arne Gravdehaug, en felles bekjent.

– Vi satt en dag i solveggen utenfor kontoret hans, og jeg fortalte om prosjektet. Bjørn-Vegard ble helt frelst, og han lovte meg all den kapitalen jeg trengte for å ta selskapet videre, sier Fjell.

– Løvik kom inn på eiersiden med 1,5 millioner kroner fra den dagen han lovet oss de pengene vi trengte.

Eierandelen på 20 prosent tilsier en verdsetting på 7,5 millioner kroner. Til sammenligning handles for tiden Atlantic Sapphire til en verdsetting på rundt 9 milliarder kroner.

– Det er morsomt at han viser en sånn interesse for vår fislebutikk, sier Fjell.

I fjor tok Slamrensing ut 2 millioner kroner i utbytte. For 2020 er ambisjonen å omsette for 20–25 millioner kroner og å ha et overskudd på 4 millioner kroner.

– Kan bli ganske stor

– Hvor stor kan bedriften bli?

– Den kan bli ganske stor. Vi kan tilby flere tjenester, og vi har ikke begynt å jobbe med det internasjonale markedet, sier Fjell.

For øyeblikket har bedriften 12 renseanlegg som er i drift og utleid mer eller mindre konstant. Dem holder Fjell rede på med et papirsystem der nøkkelopplysninger føres inn med kulepenn, gul markørpenn og post it-lapper.

IKKE FULLDIGITALISERT: – Vi kaller det Visma Papyrus. Foto: Anders Horntvedt

– Vi kaller det Visma Papyrus, fleiper Fjell.

I tillegg har bedriften solgt ytterligere ti.

– Jeg er 68 år, og som amatør har jeg ikke mer å gi. Men det handler kanskje ikke om at jeg vil selge meg ut. Det er heller at jeg ser etter en daglig leder som kan erstatte meg, mens jeg kan ta en rolle innenfor forskning og utvikling, sier han.

Slamrensing (Mill. kr) 2019 2018 Driftsinntekter 15,2 10,7 Driftsresultat 4,5 2,0 Resultat før skatt 4,2 1,6 Årsresultat 3,3 0,9 Eiere: Ole Fredrik Lange Fjell (40 %), Bjørn-Vegard Løvik (20%), Roy Arne Gravdehaug (20 %), andre (20 %).

– Hvordan ser bedriften ut om fem år?

– Da har vi større produksjonslokaler, egen FoU-avdeling, og vi kan ha kommet sterkere inn på flere bransjer. Steinprosessindustrien pluss vann- og energibrønnselskaper er noen eksempler, sier han.

Løvik er også optimist.

– Om fem år er Slamrensing er Norges fremste selskap innen vann- og slamrensing, spår han.

– Gründerne tok kontakt med meg, og behøvde hjelp til å strukturere selskapet med å lage en lønnsom setup og etablere langsiktig finansiering, opplyser Løvik.

INVESTOR: Bjørn-Vegard Løvik i Atlantic Sapphire. Foto: Alsco

– Jeg tror økte investeringer innen vannrensing både globalt og nasjonalt vil være lønnsomt i det lange løp. Vi kan vi ikke sløse med vann, og rensing og gjenbruk blir viktig. Strengere krav og reguleringer rundt rensing er allerede på dagsorden, og vil forsterkes fremover i tråd med økt miljøfokus, legger han til.

Løvik spår også at selskapet kan posisjonere seg inn mot rensing av vann innen akvakultur og landbasert lakseproduksjon.

– Her vil både vann- og slambehandlig bli viktig, også for å utnytte slammet som en verdifull ressurs, hevder han.