Kahoot! økte inntektene med 20 prosent

Teknologiselskapet børsmelder at det hadde 11,6 millioner dollar i inntekter i tredje kvartal, det er en økning på 240 prosent fra samme tid i fjor og en oppgang på 20 prosent fra tredje kvartal.

For helåret guider selskapet inntekter på 41-42 millioner dollar, opp fra tidligere guidede 35-38 millioner. Kahoot! guider 14 millioner i inntekt i årets siste kvartal.

Kahoot! venter en EBITDA på rundt 1 million dollar for tredje kvartal. Selskapet venter positiv kontantstrøm fra driften for fjerde kvartal på rad, går det frem.

Ved utgangen av tredje kvartal hadde Kahoot! mer enn 360.000 betalende brukere. Det er 90.000 flere enn da andre kvartal var over. Kahoot satser på å ha 400.000 betalende abonnenter når vi går inn i det neste året.

Hele kvartalsrapporten kommer 29. oktober.

Selskapet skal bruke fjerde kvartal på å forberede seg på overgangen fra Merkur Market til Oslo Børs.

Toppsjef Eilert Hanoa sier at Kahoot! videre vil se på nye partnerskap og andre tiltak som skal gjøre at plattformen styrker seg. Han uttaler at han er stolt over utviklingen til selskapet. Nylig ble appen klar på spansk. Snart kommer den også på blant annet portugisisk og fransk.