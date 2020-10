Analytikerne skal løfte kursmålet på Kahoot! etter nytt sterkt kvartal

Alt går Jan Haudemann-Andersens vei om dagen. Torsdag var det Vaccibody som landet en milliarddeal og i dag er det Kahoot! som la frem knallsterke kvartalstall i et resultatvarsel.

I tredje kvartal økte quizselskapet inntektene med 20 prosent til 11,6 millioner dollar sammenlignet med forrige kvartal. Bruker man tredje kvartal i fjor som «benchmark» var veksten på 240 prosent.

Selskapet guider videre et driftsresultat før av- og nedskrivninger (EBITDA) på over 1 million kroner i tredje kvartal. I årets tre siste måneder venter det en positiv kontantstrøm fra driften for fjerde kvartal på rad.

For 2020 guider Kahoot! nå inntekter på mellom 41 og 42 millioner dollar, opp fra det tidligere estimatet på 35-38 millioner kroner.

Og veksten skal fortsette. I fjerde kvartal venter Kahoot! at inntektene vil øke med 20 prosent, hvor nylig oppkjøpte Actimo vil bidra med 10 prosent.

Estimatløft

Analytikerne som dekker Kahoot! er full av begeistring. SpareBank 1 Markets-analytiker Petter Kongslie har planer om å bruke fredagen på å oppdatere regnearkene.

– Rapporten er knallsterk. 240 prosent årlig vekst og en fri kontantstrøm-margin på 45 prosent. Det er helt rått. Vi kommer til å oppdatere estimater, kursmål og fortsette med en kjøpsanbefaling, sier han.

Kongslie har i dag et kursmål på 60 kroner. Etter fredagens rapport steg Kahoot! 4 prosent til 47,6 kroner. Det priser selskapet til 19 milliarder kroner.

Arctic Securities' Henriette Trondsen sendte ut en oppdatering i morgentimene med følgende overskrift: «Sterkere enn noensinne».

– Jeg kommer til å løfte både estimater og kursmål etter dagens rapport. Kahoot!s nye produktlanseringer vil gi et solid bidrag på inntektene fra fjerde kvartal og videre inn i 2021. I tillegg venter jeg en fortsatt veldig sterk kontantstrøm-margin i fjerde kvartal. Det er få selskaper som kan levere 45 prosent kontantstrøm-margin med kun 360.000 betalende brukere, sier Trondsen, som har et kursmål på 64 kroner.

Øker antall brukere

Ved utgangen av tredje kvartal hadde Kahoot! mer enn 360.000 betalende brukere. Det er 90.000 flere enn da andre kvartal var over. Ved årsskiftet skal Kahoot! ha 400.000 betalende abonnenter.

– Vi fortsatte å øke antall brukere og betalende abonnenter, etter hvert som våre brukere tilpasset seg til «den nye normalen» i post Covid-virkeligheten, sier konsernsjef Eilert Hanoa i en pressmelding.

Selskapet skal bruke fjerde kvartal på å forberede seg på overgangen fra Merkur Market til Oslo Børs.

Nylig kjøpte Kahoot! opp danske Actimo for mellom 26 og 33 millioner dollar på gjelds- og kontantfri basis. Det er en mobil plattform for å kommunisere med ansatte som er utenfor kontoret, samt bygging av bedriftskultur.