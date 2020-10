Elon Musk har bygget opp et eget milliardimperium, som i stor grad kan tilegnes suksessen i SpaceX og Tesla. Etter salget av PayPal i 2002, der han angivelig tjente 200 millioner dollar, investerte han rundt 100 millioner dollar i SpaceX senere det året og 6,3 millioner dollar i Tesla i 2004. Det har i etterkant vist seg å være en solid investering.

Gründeren var uansett ikke skråsikker på at de to selskapene ville bli den himmelferden de har blitt, og skrev nylig på Twitter at han var sterkt i tvil om de ville overleve.

«For å være ærlig. I oppstarten trodde jeg det var mer enn 90 prosent sjanse for at både SpaceX og Tesla ville bli verdt 0 dollar», skrev Musk.

Frykten for at selskapene skulle gå skeis gjorde at han kun satset sine egne penger.

«Jeg trodde muligheten for suksess var så lav at jeg ikke ville risikere noen andres penger enn mine egne i starten», skrev Musk i et blogginnlegg tilbake i 2016, melder CNBC.

Veien til monstervekst og skyhøy aksjepris i Tesla var knotete, og Musk ble dømt nord og ned flere ganger. Han har tidligere innrømmet at begge selskapene nesten gikk over ende i 2008, spesielt SpaceX, der de tre første forsøkene med Falcon 1-raketten ikke fungerte som de skulle.

«Hvis det fjerde forsøket hadde feilet ville det vært «helt game over»», sa Musk på den internasjonale astronautkongressen tilbake i 2017.

Heldigvis fungerte det fjerde forsøket og selskapet landet dermed en kontrakt med NASA på rundt 1,6 milliarder dollar kort tid etterpå. For Tesla ble redningen at selskapet ble offentlig notert i 2010 og suksessen med produksjonen av Model S, som begynte i 2012.

Til tross for at Musk selv hadde svært lave forventninger til overlevelsen av de to selskapene er verdsettelsen av SpaceX satt til 46 milliarder dollar, ifølge en finansieringsrunde i august. Tesla-aksjen har gått i taket det siste året og er verdsatt til 379 milliarder dollar. Selskapet er med det verdens mest verdifulle bilprodusent.