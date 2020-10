Pareto-suksess med Cornerstone-investorer

Pareto Securities har i løpet av det seneste årene satset sterkt på å bygge opp et miljø med høy kompetanse på teknologiselskaper, blant annet har andelen NTNU-rekrutteringer økt kraftig den seneste tiden.

Det er blitt en gullstandard for programvareselskaper med en statistisk forklaringsgrad på 40 prosent Tarjei Mellin-Olsen, Pareto Securities

Meglerhusets satsning på teknologi gjenspeiles også i årets Pareto-konferanse, der en betydelig del av programmet var viet digitalisering.

Spent på Pexip-noteringen

Flere av seniorene i Pareto Securities har jobbet med teknologiaksjer i over 20 år. Mye har endret seg i bransjen, ifølge Tarjei Mellin-Olsen, som leder meglerhusets teknologisatsning.

– Teknologiselskapene som skyter fart i dag og de som noteres er av en annen karakter enn det man så før dotcom-boblen sprakk rundt årtusenskiftet, sier Mellin-Olsen.

– Før var det vanskeligere å se hvordan teknologiselskapene skulle forsvare verdsettelsen, men de selskapene som noteres i dag har kommet opp i en størrelse og en kontantstrøm som viser at forretningsmodellen fungerer, fortsetter han.

Corporate-miljøet som jobber mot de større nordiske teknologiselskapene teller nå nesten 20 ansatte, fordelt på Norge, Sverige, USA og Tyskland. I tillegg har Pareto Securities over 100 aksjemeglere å spille på.

Da Covid 19-utbruddet sendte Norge på hjemmekontor i midten av mars, jobbet Mellin-Olsen og corporate-teamet med børsnoteringen av videokonferanseselskapet Pexip.

– Først og fremst lurte vi på om det var penger der ute og hvordan vi kunne gjennomføre dette uten å treffe kunder fysisk, sier Mellin-Olsen.

De vanlige roadshow-besøkene i London og New York ble erstattet med videokonferanser, noe som passet perfekt med Pexip-noteringen .

– Videokonferanser har vist seg å være en stor suksess og veldig effektivt i forbindelse med noteringer. Det gjør at man kan besøke byer du sjelden ville hatt tid til å besøke, som for eksempel Salt Lake City, Boston, Zurich og Frankfurt, sier Mellin-Olsen, og fortsetter:

– Etter noteringen av Pexip har alle transaksjonene vi har vært involvert i brukt video.

– I tillegg slipper selskapet mye av markedsrisikoen når tidsvinduet kuttes såpass mye ned, sier kollega Carl-Magnus Tvedten.

Kopierte svensk suksess

Pareto Securities har sett at svenskene har hatt stor suksess med å hente inn cornerstone-investorer i forbindelse med børsnoteringer. Det vil si at meglerhuset sikrer at en håndfull investorer tar en større del av emisjonen til en fastsatt pris og blir sikret allokering.

Pareto Securities satser tungt på teknologiaksjer. Her fra venstre: Carl-Magnus Tvedten, Tarjei Mellin-Olsen og analytiker heter Fridtjof Semb Fredricsson. Foto: Henrik Charlesen

For eksempel tok Luxor Capital Group, DNB Asset Management, Swedbank Robur Fonder og TIN Fonder fra 200 millioner kroner til 60 millioner kroner (totalt 500 millioner) av emisjonen da Mercell Holding hentet 850 millioner kroner før noteringen 9. juli.

I Pexips tilfelle var det Capital Research and Management Company, Wasatch Global Investors, DNB Asset Management og TIN Fonder som tok store deler av emisjonen.

– Konseptet med cornerstone-investorer er nytt i Norge, men har vist seg å være svært effektivt, sier Mellin-Olsen.

De nye, store eierne er med på å sette prisen på selskapet og antall nye aksjer, dermed blir også prisen forutsigbar og prisintervallene forsvinner, forklarer Mellin-Olsen.

Multiplene øker

Hittil i 2020 er det blitt tatt opp 18 nye selskaper på handelsplattformen Merkur Market, mens det er fem nykommere på Oslo Børs.

Pareto har registrert at interessen for programvareselskaper har økt.

– Multiplene generelt har økt for SaaS-selskapene, fra 8–9 i snitt til rundt 13 ganger omsetningen, sier Mellin-Olsen, og fortsetter:

– For det første har coronakrisen vist at alle virksomheter har et behov for å flytte over på digitale løsninger. For det andre er renten i en lang rekke land på null, dermed blir avkastningskravet lavere og inntjening frem i tid blir mer verdt, sier Mellin-Olsen.

Paretos teknologiteam har i tillegg registrert at en gjennomsnittlig børsnotering i USA ligger på 300–400 millioner dollar, mens i Norge ligger den nå på cirka 50-100 millioner dollar.

– Mange amerikanske fond ser i dag mot børsnoteringer i Norge og Sverige for å ta del i verdiutviklingen på et tidlig tidspunkt, og som cornerstone-investor får de også en betydelig eierandel, sier Mellin-Olsen.

Det hjelper også at mange av noteringene har vært svært vellykkede. Ifølge Pareto har investorene som har satset på børsferskingene fått med seg en snittavkastning på 54 prosent, mens medianavkastningen ligger på 25 prosent.

Verdsettelse

Et annet måltall som har tatt programvareindustrien med storm, er «The Rule of 40». Kort fortalt betyr det at hvis veksttakten pluss selskapets frie kontantstrøm er høyere enn 40 prosent, er virksomheten på et godt spor.

– Det er blitt en gullstandard for programvareselskaper med en statistisk forklaringsgrad på 40 prosent. Den viser at i tillegg til høy vekst, hjelper det med inntjening for å oppnå høy verdsettelse, sier Mellin-Olsen.

– Tanken er at vekst er viktig, men du må også vise at forretningsmodellen fungerer, sier Tvedten.

I tillegg kommer de vanlige gjennomgangene som tester av forretningsplanene og juridisk due dilligence.

Mellin-Olsen trekker frem Pexip som et eksempel på selskaper som har fått et oppsving ved at nøkkeltallene de leverer gir gode resultater i regnearkene.

– Pexip er et veldig bra selskap som har levert veldig bra vekst den seneste tiden og som nå prises til cirka 12 ganger omsetningen. Det kan sammenlignes med Zoom som prises til over 50 ganger salget, selv om størrelse, vekstrate og markedsposisjon forklarer noe av forskjellen i verdsettelse, sier Mellin-Olsen.

Høy kvalitet

følge Mellin-Olsen er det en gruppe vekstselskaper i Norge og Sverige som ligger på 150-300 millioner kroner i årlige repeterbare abonnementsinntekter (ARR) som er modne for notering.

– Er dere bekymret over at vi er inne i en tech-boble?

– Vi tror ikke det er en boble, vi snakker om selskaper som vokser 30-40 prosent og stort sett tjener penger, sier Mellin-Olsen.

– Kvaliteten på de selskapene som noteres er høy, alle som ender på mindre handelsplasser som Merkur Market forstår at de må ha samme kvaliteten på eierstyringen som om de var notert på Oslo Børs.

Bytter brunt med teknologi

– Vi ser at det er en vridning over på programvareselskaper fra de brune gamle. Mange programvareselskaper har en grønn profil, for eksempel Pexip som reduserer reisevirksomheten eller Cognite som kan hjelpe olje- og gassindustrien med utslippskutt ved riktig bruk av programvare og dataanalyse, sier Mellin-Olsen.

– Det er estimert at digitaliseringen av oljeindustrien kan gi besparelser på 1.800 milliarder dollar og at CO2-utslippene kan kuttes med 1,3 milliarder tonn, sier han.

Norge og Sverige er nå to av de heteste markedene når det gjelder børsnoteringer. Svenskene har tatt 23 selskaper på børs, det samme har Norge med veldig sterk pipeline.

NOTERINGSRUSH: Børsdirektør Øivind Amundsen ringte i bjellen da Pexip Holding ble notert på Oslo Børs. Foto: NTB

– Det viser hvor mye bra som skjer i de to markedene, og til sammenligning er det seks noteringer i Tyskland, 12 i Storbritannia og 14 i Frankrike.

– Det hadde ikke vært mulig med den gamle modellen. På Merkur, med videomøter og cornerstone-investorer, tar en børsnotering 5-6 uker, mot tidligere tre-fire måneder.