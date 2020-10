Abelia jubler for EU-prosjekt

Mandag ble det kjent, via distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland , at regjeringen vil forplikte to milliarder til å finansiere Norges deltagelse i EUs nye storsatsning Digital Europe Programme.

Ministeren bekreftet at Norge støtter prosjektet under hele programperioden fra 2021–2027.

2 mrd. fra Norge

En viktig forpliktelse fra regjeringen, er dommen fra Abelia, landsforeningen for teknologi- og kunnskapsbedriftene.

– Vi er fornøyde med at regjeringen legger opp til en forpliktende satsning på den digitale økonomien gjennom deltakelse i et viktig samarbeidsprogram, sier Øystein E. Søreide, adm. direktør Abelia.

EU skal møte den neste digitaliseringsbølgen med Digital Europe Programme. Dette skal styrke medlemslandene innenfor kunstig intelligens, cybersikkerhet, tungregning og IKT-spesialistkompetanse.

– Vår tids største potensial ligger i kraften av ny teknologi, digital omstilling og kompetanse. Det viktigste vi kan gjøre er å realisere det potensialet. Det er ikke kun et nasjonalt prosjekt, men et felles prosjekt. Derfor er det så viktig at Norge melder seg på her, sier Søreide.

Øystein E. Søreide. Foto: Abelia/Ilja Hendel

Programmet er berammet til 7 milliarder euro over de neste syv årene i EUs langtidsbudsjett. For Norges del har programmet en budsjettert kostnad på to milliarder kroner over samme periode.