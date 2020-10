VMware går all-in på AI

VMware og Nvidia vil gjøre kunstig intelligens tilgjengelig for «alle». Det var overskriften under IT-infrastrukturselskapet årlige konferanse, VMworld.

VMware skal gjøre det mulig å integrere AI-programvaren som foreløpig er begrenset til Nvidias egne løsninger direkte i VMwares vSphere, VMware Cloud Foundation og VMware Tanzu.

Ved å distribuere AI-klar infrastruktur i skyen, datasentre og edge, tar selskapet sikte på å øke utbredelsen av kunstig intelligens betydelig og bli en viktig driver for teknologien.

– Applikasjonsdata er det som driver innovasjon i dag, og selskapene ønsker å få mer ut av dataene. Her er kunstig intelligens en viktig faktor, men teknologien krever både spesialkompetanse og infrastruktur. Det vi gjør er å ta AI-programvaren tilgjengelig på Nvidias NGC Hub og lanserer den på VMware-produkter kundene allerede har investert i, sier Richard Munro, direktør for skytjenester i VMware.

Endrer arkitekturen

Munro forklarer at distribusjonen av AI er muliggjort ved å gjøre om på arkitekturen bak hybride skyløsninger, kalt Project Monterey.

VMwares kunder vil, ifølge Munro, kunne ta i bruk AI på eksisterende IT-infrastruktur på samme måte som de har kunnet ta i bruk nyere applikasjoner ved hjelp av container-teknologien Kubernetes.

– Å distribuere AI på samme måte som vi åpnet for bruken av moderne applikasjoner vil gjøre teknologien mer allmenn, ved at kundene kan akselerere bruken av moderne applikasjoner og neste generasjons tjenester i den daglige driften, sier han.

Økt konkurranse

For VMware er avtalen med Nvidia viktig, i takt med at interessen for kunstig intelligens vokser. Den er også viktig for selskapets evne til å differensiere seg i møte med tøffere konkurranse fra HP og IBM.

For Nvidia og selskapets AI-brikker er avtalen en seier på bekostning av Intel.

Munro påpeker at skymarkedet er i kontinuerlig utvikling og at VMwares teknologi forsøker å løse mange av utfordringene selskapene møter i overgangen til sky.

– Etter hvert som kundenes forståelsen av sky modnes, har det vært en økende erkjennelse at akselererende skyadopsjon handler om å omfavne en «multi-cloud»-strategi. Den må være konsistent og fleksibel nok til å plassere de riktige appene i riktig sky, til rett tid og å gjøre det sikkert – uten å skape siloer av kompleksitet.