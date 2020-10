Lifecare skal delta i forskningsprosjekt med solid EU-støtte

DELTAR: Lifecare skal delta i et europeisk forskningsprosjekt.

Det bergensbaserte teknologiselskapet Lifecare forsker og utvikler en miniatyrisert sensor for korrekt og kontinuerlig overvåking av blodsukker for diabetikere. Selskapets patenterte teknologi anvendes blant annet som måleenhet for avlesning av forskjellige biomarkører.

I samarbeid med seks akademiske partnere i Italia, Frankrike og Tyskland har Lifecare etablert prosjektet «FORGETDIABETES», med den målsetning å utvikle en kunstig og hel-automatisert bukspyttkjertel for implantering i menneskets bukhule.

Den kunstige bukspyttkjertelen skal tilføre brukeren riktig mengde insulin basert på kontinuerlig avlesning av blodsukkernivået med Lifecares sensorteknologi.

– Dette er et svært ambisiøst og spennende forskningsprosjekt. Hvis det lykkes, slipper brukeren selv å måtte måle blodsukkernivået flere ganger om dagen og regulere insulintilførsel. Det hele vil skje automatisk, og være en enorm forbedring i forhold til de alternativene de har i dag, sier Lifecare Chief Medical Officer Kåre Birkeland

FORGETDIABETES har fått tilsagn på tilsammen 3,9 millioner euro, drøyt 43 millioner kroner, i støtte fra en FET Proactive-utlysning under EUs forsknings- og innovasjonsprogram Horisont 2020. Støtten er fordelt på de syv aktørene, der Lifecare får ca. 570.000 euro, nær 6,3 millioner kroner. Utvikling, gjennomføring og testing av teknologien er beregnet til rundt 4,5 år.

Lifecare er den eneste norske bedrift som fikk midler av EU i denne runden. Tidligere år har kun to andre norske bedrifter som har fått midler fra dette programmet.