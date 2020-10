Elliptic Labs prises til 1,4 milliarder før emisjon på 125 millioner

ABG-analytiker Aksel Engebakken trakk for to år siden frem Norges to mest spennende IT-selskaper i en kommentar i Kapital. Den ene var Kahoot, som har vært en enorm suksess for Jan Haudemann-Andersen og et kobbel andre investorer.

Nå er Engebakkens andre IT-favoritt i full fart mot børs med sin virtuelle smartsensor – en programvare som skal revolusjonere smarttelefoner, bærbare PC-er, internettdingser og bilindustri.

Selskapet ser for seg et marked på 15 milliarder kroner. Men best av alt – dette er ikke noe som skal gå med hundrevis av millioner i minus, men har allerede nå store inntekter, og forventer å gå i balanse allerede i år.

Inntekter på 500 millioner

Elliptic Labs handler om kunstig intelligens gjennom en programvare utviklet tilbake fra 2006.

Bak står tidligere suksessgründer Tore Engebretsen fra Vmetro med aksjer for 180 millioner. På eiersiden er investor Edvin Austbø tredje største eier bak Engebretsen og Meierienes pensjonskasse.

SUKSESSGRÜNDER: Tore Engebretsen er største eier i Elliptic Labs. Her fra tiden som sjef for Vmetro. Foto: lcl

Sjefen i selskapet er Laila Danielsen, som har vært i selskapet fra 2013. Hun er også en av de større eierne med aksjer til en verdi av 83 millioner kroner.

Allerede i fjor hadde selskapet inntekter på 53 millioner kroner, men innen tre år ser de for seg årlige inntekter på 500 millioner kroner. Og marginene er skyhøye ettersom selskapet er et rent programvareselskap.

Carnegie og SpareBank 1 Markets er våpendragere når selskapet nå går på børs, og de forespeiler investorer EBITDA-marginer på godt over 50 prosent.

I første halvår i år er dog inntektene ned fra 21,4 til 10,3 millioner, mens EBITDA-resultatet har gått fra minus 8,3 millioner til minus 17.

Prises til 7% av Kahoot

Men før det skal selskapet hente 125 millioner kroner i en emisjon. Prisingen av selskapet er på nesten 1,4 milliarder kroner – under en tidel av Kahoot som nå prises til over 19 milliarder kroner.

Handelsbanken Fonder, Aktia Asset Management og Danske Kapital har tegnet seg for 65 millioner kroner som hjørnestensinvestorer. I tillegg har Tore Engebretsen, Edvin Austbø og MP Pensjon tegnet seg for minst 20 millioner.

Planen er å gå på Merkur Market med første noteringsdag 15. oktober. Innen 12 måneder skal selskapet videre til Oslo Børs eller Oslo Axess.

Investert 345 millioner

Så hva ligger bak prisingen på nær 1,4 milliarder? Ikke bare luft. Historisk er det investert 345 millioner kroner i selskapet, hvorav 253 millioner er egenkapitaltilførsel fra eierne og 92 millioner er offentlige tilskudd.

Resten av prisingen handler om forventninger til fremtiden, og de er høye. Selskapet forespeiler investorer kraftig inntektsvekst de nærmeste årene både fra markedet for smarttelefoner og laptop-er. Store volumkontrakter skal allerede være inngått, der laptop-markedet fremstår som den største inntektsdriveren de nærmeste årene.

Markedsmulighetene er listet opp med 200–500 millioner dollar for smarttelefoner, 300–600 millioner for laptoper, 100–400 millioner for smart-tv-er, 100 millioner i internettdingser og 300–600 millioner dollar i bilmarkedet.

Slår sensorleverandørene

Selve teknologien handler om bruk av ultralyd for å styre en mobiltelefon på avstand med håndbevegelser. Dette er allerede lenge levert til den kinesiske elektronikkgiganten Xiaomis telefoner, og styrer slikt som at man for eksempel ikke starter en app med øret når man snakker i telefonen.

Nå jobber selskapet med selskaper som Intel og Samsung på plattformen, Infineo og Texas Instrument på komponenter og Google og Microsoft på programvare.

Fordelen med Elliptic Labs teknologi er at den kun er programvarebasert slik at det ikke behøves å avsettes plass til en fysisk sensor. Følgelig er også kostnaden lavere.

«Vi slår sensorleverandørene på lønnsomhet med begge hendene på ryggen», har Elliptic-sjef Laila Danielsen tidligere uttalt til Finansavisen.