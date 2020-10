Gründer Lasse Sten i House of Control er blitt rik på kjedelige rutineoppgaver. Nå går selskapet på børs og det skal gjøres et stort nedsalg

GOD BUTIKK: House of Control-gründer Lasse Sten selger unna aksjer for rundt 20 millioner kroner i forbindelse med børsnoteringen. I dag sitter han på verdier for 78 millioner.

GOD BUTIKK: House of Control-gründer Lasse Sten selger unna aksjer for rundt 20 millioner kroner i forbindelse med børsnoteringen. I dag sitter han på verdier for 78 millioner. Foto: House of Control

Programvareverktøy som automatiserer og administrerer kjedelige rutineoppgaver har vist seg å være svært god butikk for House of Control.

Selskapet samler, loggfører og håndterer kundenes avtaler innen alt fra avisabonnement, drift, blomstervanning og leiebiler i et oversiktlig system som kobles rett på kundenes ERP-system.

I et brennhett investormarked har House of Control hyret inn Pareto Securities og ABG Sundal Collier for å hente 350 millioner kroner i frisk egenkapital til en prising på 891 millioner kroner eller 21 kroner pr. aksje.

Eksisterende aksjonærer skal i tillegg utnytte børseuforien til å måke ut aksjer for rundt 300 millioner kroner. Det gir en transaksjon i størrelsesorden 650 millioner kroner.

Ifølge en investorpresentasjon er hovedaksjonær Viking Ventures blant de selgende eierne. Det fremkommer riktignok ikke hvor mye fondet har planer om å selge for.

– Jeg fikk nettopp en telefon fra ABG og de sier at det har kokt på meglerbordet med kraftig overtegning, så det er gøy, sier konsernsjef og gründer Lasse Sten i House of Control.

Skal selge

Han startet opp selskapet i 2006 med et mål om maks 5 millioner kroner i omsetning. Den målsetningen er blitt gjort til skamme, og porteføljen av abonnementsinntekter er i øyeblikket på 132 millioner kroner .

Den kraftige veksten har gjort Sten til en bemidlet mann. Før børsnoteringen sitter han på 8,8 prosent av aksjene i House of Control, hvilket betyr at aksjeverdiene er på 78 millioner kroner.

Av presentasjonsmaterialet fremkommer det at gründeren har planer om å selge opptil 25 prosent av aksjene før børsnotering. Det betyr at han kan cashe inn rundt 20 millioner kroner, hvorav nesten alt er ren gevinst.

– Jeg ble pålagt å selge for å bidra til å skape bedre likviditet i aksjen. Eksponeringen er fortsatt stor og etter 15 år med hardt arbeid må det være lov til å hente ut litt gevinst, sier Sten.

Også en rekke andre ledende ansatte skal benytte børsnoteringen til å selge unna aksjer.

Skyhøye ambisjoner

House of Control er et SaaS-selskap (Software as a Service), som er synonymt med høy prising og verdifulle gjentakende inntekter. Selskapet lover årlig gjentakende inntekter på over 500 millioner kroner i 2025 ekskludert oppkjøp, opp fra 132 millioner i dag.

Overfor investorene forespeiler selskapet en årlig organisk inntektsvekst på minst 30 prosent frem til 2025. Det er over 13 prosentpoeng høyere enn i dag.

EBITDA-marginen skal også kraftig opp fra 15 prosent i dag til 40 prosent om snaut fem år.

House of Control selger inn selskapet som «en CFOs drøm». Pengene fra kapitalinnhentingen på 350 millioner kroner skal brukes til å finansiere oppkjøp, samt generelle selskapsformål.

– Ambisjonen er å bli et stort selskap, og vi har fått med mange sterke investorer som ønsker å bli med på et langt løp. Vi har ikke tenkt til å la midlene stå å bli kalde på en bankkonto, sier konsernsjefen.

Fem «cornerstone»-investorer har allerede forhåndstegnet seg for 325 millioner kroner. Det er snakk om Luxor Capital Group, Berenberg Bank, Consensus Asset Management, Handelsbanken Fonder og DNB Asset Management.

Sikler på Sverige

I dag har House of Control 1.150 kunder i mer enn 50 land. Mesteparten av kundene har tilhold i Norge, etterfulgt av Danmark og Sverige.

Ifølge investorpresentasjonen er totalmarkedet på snaut 8,9 milliarder kroner i Norden, hvorav det svenske markedet utgjør 3,7 milliarder kroner.

– Vi har ikke sett noen særlig konkurranse i dette markedet, og uansett står vi jo litt i en særstilling, i og med at vi har utviklet hele løsningen basert på tilbakemeldinger og tips fra kundene. Produktet er i prinsippet en samling av rundt 20 gode ideer som kunder har kommet til oss med, og som vi mente hadde allmenn interesse, sier Sten.

Selskapets viktigste produkt har så langt vært tjenesten Complete Control, og femte generasjon av produktet ble sluppet i slutten av 2019.