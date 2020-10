Link Mobility-styreleder Jens Rugseth: – Vi undervurderte hvor viktig børsen var

Abry Partners betalte 3,4 milliarder da de kjøpte Link Mobility av børs våren 2018. Siden er omsetningen og lønnsomhet doblet. Nå går Link på børs igjen til en prising på 10 milliarder slik at Jens Rugseth og Rune Syversen, som fikk beholde halvparten av sine aksjer, nå har aksjer for 1,3 milliarder.

Nå mener han Link kan ha tapt på de to-tre årene utenfor børs.

– I vår bransje er vi avhengige av å vokse gjennom oppkjøp, og da er det bra å ha en plattform å vokse på. Etter 2,5 år utenfor børs ser vi at vi undervurderte hvor viktig børsen var for oss, sier styreleder Jens Rugseth i Link Mobility.

– Vi har kjøpt fire selskaper de seneste to årene, men det går mye tregere enn når man er på børs samtidig. Vi undervurderte hvor nyttig det er med en prising av eget selskap. På børs blir vi også oppsøkt av flere, legger han til.

Selger for 4 milliarder

Med ABG Sundal Collier og Jefferies som våpendragere med assistanse fra Carnegie og SpareBank 1 Markets varsler Link nå en emisjon på 2,5 milliarder kroner. Pengene skal gå til nedbetale gjeld og styrke balansen samt investere i teknologi.

Vi har klart oss mye bedre enn vi trodde. Corona har forsterket at alt nå skal digitaliseres Jens Rugseth, Link Mobility

I tillegg legges det opp til at hovedeier Abry med 78 prosent av aksjene, og Karbon Invest med 13 prosent, som eies 60/40 av Rugseth og Syversen, skal gjøre et nedsalg på én til to milliarder kroner på toppen. Samlet snakker vi da om at det skal selges Link Mobility-aksjer for rundt 4 milliarder kroner.

– I tillegg til muligheten for å gjøre oppkjøp er reprisingen som har skjedd av denne typen selskaper det seneste året en årsak til børsnoteringen. Den tredje årsaken er den rivende utviklingen i videreutviklingen av løsningene, sier Rugseth.

Link Mobility startet med enveistekstmeldinger, såkalt Application to Person (A2P), men har utviklet selskapet til å bli en mobilteknologiplattform med CPaaS-løsninger i skyen som tilbyr omnikanalmeldinger.

– I fjor berørte vi 330 millioner mennesker med meldinger, hvorav vi treffer skandinaver minst én gang i måneden, noen flere. Det er ikke mange leverandører som treffer forbrukere så ofte, sier Rugseth.

Corona-jubel

De første kvartalene etter Abrys kjøp av Link av børs i 2018 gikk ikke problemfritt.

– Vi slet tungt i Sør-Europa i seks måneder som følge av GDPR. I Nord-Europa var det null problem, men i sør var ikke jobben gjort innen retail. Det kostet to kvartaler og mye tid og penger, sier Jens Rugseth.

Vi vil vokse 20 til 25 prosent i året de neste fem årene pluss oppkjøp Jens Rugseth, Link Mobility

I år har coronapandemien satt et kraftig stempel på virksomheten.

– Da land ble stengt ned i mars fikk luftfart og reiseliv en betydelig nedgang, men offentlig sektor økte kraftig som følge av behov for å kommunisere med innbyggerne. Nå ser de muligheten for bruk i andre løsninger også. Fortsatt er reiseliv nede, men retail kom raskt tilbake, og e-handel har eksplodert gjennom hjemlevering, sier Rugseth.

– Det er en trend som går som et tog for øyeblikket, og som startet før corona. Vi har klart oss mye bedre enn vi trodde. Corona har forsterket at alt nå skal digitaliseres der man tidligere måtte ringe eller sende brev. Vi ser kraftig vekst innen kommunikasjonsløsninger der kundene styrer prosessene selv, sier Rugseth.

I forhold til de børsnoterte konkurrentene er vi lavt priset, men det er prisen vi må betale for å gå på børs Jens Rugseth, Link Mobility

– Lavt priset

Nå lover han monstervekst når Link Mobility går på børs.

– Jeg har holdt på med dette i 20 år. Det tok ti år før folk skjønte at teknologien kunne brukes til noe som helst. Senere har det gradvis økt, og i løpet av de to-tre seneste årene er det som før kun var for spesielt interesserte flyselskaper eller banker blitt allemannseie, sier Rugseth.

– Jeg tror markedet vil vokse betydelig. Gartner sier det globale CPaaS-markedet vil vokse 35 til 40 prosent. Vi har en del tradisjonell SMS-virksomhet, så for Links del betyr det at vi vil vokse 20 til 25 prosent i året de neste fem årene pluss oppkjøp hvis vi skal følge markedsveksten eller helst ligge litt over, sier han.

Han mener tredoblingen av prisen godt lar seg regne hjem.

– I forhold til de børsnoterte konkurrentene er vi lavt priset, men det er prisen vi må betale for å gå på børs. Selv om det er jævlig mye penger så er ikke penger det viktigste for oss. Jeg vil lage et globalt selskap. Det er det som er morsomt.

– Både jeg og Abry har ambisjon om å være med videre. Nå er vi størst i Europa, og nummer fem til syv i verden. Vi skal opp blant de tre til fem største i verden, lover Rugseth.