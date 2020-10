SpareBank 1 Markets-analytiker Petter Kongslie verdsetter Link Mobility til 15 til 17 milliarder

Når Link går på børs til en prising på 10 milliarder kroner er det 6,6 milliarder mer enn det Abry betalte for selskapet da det ble kjøpt av børs i 2018. Men i IPO-analysen, som riktignok er skrevet av våpendrager SpareBank 1 Markets' analytiker Petter Kongslie, fremholdes det at verdien er 30 prosent høyere.

Kongslie opererer med en selskapsverdi på 15 til 17 milliarder, mens prisingen i forbindelse med børsnoteringen tilsvarer 13 milliarder. Med 3 milliarder i netto rentebærende gjeld gir det en egenkapitalverdi på 12 til 14 milliarder, mens selskapet selv priser seg til 10 milliarder ved børsnotering.

Kjempetap i år

«Nordic champ and European market leader» er Kongslies konklusjon. Som analytiker for tilretteleggeren har han fått god innsikt i Link-tallene. Basert på dette spår han at inntektene i år vil lande på 3,6 milliarder kroner, opp fra 2,9 milliarder i 2019 og 2,0 milliarder i 2018.

I fjor rapporterte Link et EBITDA-resultat på 210 millioner kroner, men likevel driftsunderskudd på 37 millioner og resultat før skatt på minus 230 millioner. I år har Kongslie lagt inn en restruktureringskostnad på 200 millioner på toppen, og havner på en bunnlinje på minus 420 millioner.

Fra neste år skal imidlertid de røde tallene være bort fra Link-regnskapet. Kongslie spår EBITDA-resultat på 408 millioner kroner neste år, økende til 615 millioner i 2023. Bunnlinjen skal ende på 86 millioner i 2021 og øke til 152 året etter og 243 millioner i 2023.

Fire grunner til å kjøpe

Kongslie har listet opp fire kronargumenter til meglerapparatet når de skal selge Link-aksjer til investorer. Først understreker han en imponerende historisk organisk vekst på 18 prosent i året. Deretter stresser han skyhøye marginer på over 33 prosent, og for det tredje påpeker han at sammenlignbare Sinch har oppnådd både høyere marginer og høyere multipler.

Til slutt slår han fast at forretningsmodellen er svært lite kapitalkrevende og at kontantstrømmen kan finansiere oppkjøp i en svært fragmentert bransje.