Pexip økte med 70 prosent

Pexip Holdings årlige repeterende abonnementsinntekter (ARR) for perioden juli til september økte med 70 prosent fra samme periode i 2019 og endte på 72,8 millioner dollar.

Det opplyser selskapet i en børsmelding.

ARR opp 7 mill. USD

ARR-tallet er den viktigste faktoren i prisingen av mange programvareselskap, og et selskap som amerikanske Zoom prises til over 50 ganger omsetningen. På dagens ARR-tall prises Pexip til 12,8 ganger omsetningen.

Sammenlignet med 2. kvartal har Pexip økt ARR med 7 millioner dollar. Selskapets mål er å nå en ARR på 300 millioner dollar i løpet av 2025.

I begynnelsen av juli kjøpte Pexip kundebasen til Videonor. Ifølge børsmeldingen forventer selskapet at dette vil øke ARR med 2–3 millioner. Den største effekten av dette forventes i 4. kvartal 2020, mens oppkjøpet ga en tilvekst på 0,4 millioner dollar i 3. kvartal.

– Vi merker at flere og flere virksomheter ser fordelene med å ha høy kvalitet på videomøtene og at de også ønsker å øke sikkerheten og sikre at ulike videoløsninger kan kommunisere sammen, sier adm. direktør i Pexip, Odd Sverre Østlie, i en kommentar.

Østlie sier videre at Pexip har fått flere nye Fortune 500-selskaper og enkelte NATO-land på kundelisten.

Pexip-aksjen steg svakt torsdag og avsluttet på 85,11 kroner, det er 35,0 prosent høyere enn det selskapet hentet penger til før de ble børsnotert i mai i år.