Elliptic Laboratories har gjort emisjon på 125 millioner

Elliptic Laboratories har gjort en rettet emisjon på 125 millioner kroner, gjennom utstedelse av drøyt 830.000 nye aksjer til en kurs på 150 kroner pr. aksje, opplyses det i en børsmelding.

Plasseringen vakte ifølge selskapet stor interesse fra norske, nordiske og internasjonale instituasjonelle investorer, og skal ha vært betydelig overtegnet.

Ifølge meldingen ble tre hjørnestensinvestorer, Handelsbanken Fonder AS, Aktia kapitalforvaltning og Danske Capital, tildelt aksjer for til sammen 65 millioner kroner.

Selskapets mottok også forpliktelser for mer enn 20 millioner kroner fra eksisterende aksjonærer inkludert Passesta AS, Alden AS og MP Pensjon.

Nettoprovenyet fra emisjonen skal primært brukes til å styrke selskapets balanse og arbeidskapital, øke selskapets stab og produktutvikling, tilbakebetale bankgjeld på 25 millioner kroner, samt til generelle selskapsformål.

Elliptic skal noteres på Merkur Market på eller rundt 16. oktober.