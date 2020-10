Nordea Markets mener det er fare kraftig kursfall for Schibsted

Nordea Markets nedgraderer nå Schibsted fra hold til salg, melder TDN Direkt.

Meglerhuset har et kursmål på aksjen på 315 kroner.

«Etter den sterke aksjekursutviklingen i det siste er det vanskelig å finne støtte for verdsettelsen av Schibsted og Adevinta basert på konkurrenters multipler. Vi noterer oss også at stubbeverdien for Schibsted er rekordhøy», skriver Nordea, ifølge nyhetsbyrået.

Schibsted er i skrivende stund ned 2,56 prosent til 422,70 kroner. Hittil i år har aksjen klatret knappe 60 prosent, mens den de siste siste tre månedene er opp nesten 70 prosent.