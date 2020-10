Xplora prises til 381 millioner, sikter på Merkur Market

Til en pris på 381 millioner kroner har smartklokkeselskapet Xplora Technologies hentet 100 millioner kroner med SpareBank 1 Markets som rådgiver.

DNB Asset Management stilte som garantist og tok 10 millioner kroner av emisjonen.

Vannes ut

– Vi har fått inn en fin blanding av nye aksjonærer med gjennomgående høy kvalitet. Det er både institusjoner, individuelle investorer og family offices med relevant kompetanse for vårt arbeid fremover, sier Sten Kirkbak, gründer og konsernsjef i Xplora.

FREMDELES NEST STØRSTE AKSJONÆR: Gründer og adm. direktør Sten Kirkbak lot seg vanne ut i emisjonen. Foto: Iván Kverme

Eksisterende aksjonærer tegnet seg for 30 prosent av emisjonen, Kirkbak var ikke en av disse, men han er fremdeles nest største aksjonær etter Tore Engebretsen.

– Denne gangen måtte jeg la meg vanne ut, men jeg har stort sett vært med på alle de foregående rundene, sier Kirkbak.

Med en prising på 381 millioner kroner i forbindelse med emisjonen, betyr det at Kirkbaks aksjer er priset til nesten 49 millioner kroner.

Største aksjonærer i Xplora (før emisjonen) Aksjonær Eierandel Verdi (i mill. kr.) Tore Engebretsen 17,7% 67,5 Sten Kirkbak 12,8% 48,8 Sales Point Ltd 8,4% 32,0 Harald Ulltveit-Moe

6,6% 25,2 MP Pensjon PK 6,0% 22,9

Ifølge Xplora-sjefen ble emisjonen betydelig overtegnet etter at pengeinnsamlingen startet mandag. Kirkbak og finansdirektør Mikael Clement, tidligere Pareto-analytiker, har møtt en lang rekke investorer den seneste tiden.

– Det er et hektisk marked om dagen og høyt trykk på noteringer, men vi håper at vi børsnoteres i løpet av 4–6 uker, sier Kirkbak.

Jobber med Deutsche Telekom

Xplora-klokken sikter seg inn på gutter og jenter fra 4 til 11 år. Med den klokken kan barna enkelt ringe til, sende meldinger og bilder til de kontaktene som foreldrene bestemmer fra sin app.

Det store gjennombruddet kom for cirka to måneder siden. Da lanserte Xplora verdens første smartklokke for barn med eSIM. Lanseringen er resultatet av et omfattende samarbeid med Deutsche Telekom, Innovasjon Norge og EUs forskningsprogram Horizon 2020.

Ifølge selskapet har enkelte av de store analysehusene globalt konkludert med at det skal selges 100–135 millioner smartklokker til barn de neste to årene. Xplora rigger seg nå for å selge en halv million enheter i 2021 og èn million klokker i 2022.

Årsrapporten for 2019 viste at Xplora Technologies klarte en omsetning på 60,9 millioner kroner etter en tredobling av inntektene, mens underskuddet ble 45,4 millioner kroner. I 2020 ligger det an til at topplinjen nærmer seg 200 millioner kroner.



Sterke allianser

Før emisjonen denne uken har Xplora hentet til sammen 100 millioner kroner siden oppstarten i 2016.

Bakgrunnen for emisjonen er forventningene om kraftig volumøkning og behov for økt arbeidskapital. Flere ingeniører og utviklere står på ønskelisten for å jobbe med å integrere Xplora mot større økosystemer med mange millioner brukere samt ekspansjon i Europa og etter hvert USA.

Xplora har den seneste tiden alliert seg med selskaper som Sony, Paramount Pictures, Warner Bros. og Netflix for å tilby innhold som er relevant for målgruppen. Selskapet er også i dialog med ti store hardware- og innholdsleverandører. Det er snakk om virksomheter som selger ti millioner enheter og som er interessert i plattformen.