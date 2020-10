Mener flere teknologiselskaper fortsatt har mer å gi

Henriette Trondsen, analytiker i Arctic Securities, har stor tro på teknologisektoren fremover, sier hun under Finansavisens konferanse Investordagene.

Av sine kjøpskandidater trekker Arctic-analytikeren frem Kahoot! , Nordic Semicoductor og Zalaris .

Arctic-analytikeren har lenge hatt e-læringsplattformen Kahoot! som en av sine favorittaksjer. Til tross for at aksjekursen har gått opp 122 prosent i år mener Trondsen at det fortsatt er stort potensiale for videre kursoppgang.

– De har en ekstremt skalerbar modell. Kahoot! har vokst til 21 millioner kontoer og har over 1 milliard brukere, med null markedsføring. Det er ganske unikt, sier hun og fortsetter:

– Man må også huske på at Kahoot! akkurat har begynt å ta betalt for brukerne sine. Det er i dag kun 2 prosent av kundene deres som betaler.

Analytikeren trekker også frem selskapets nye løsning kalt «Academy». Det skal være en plattform hvor lærere, studenter og bedrifter kan finne og dele undervisningsmateriale.

– Dette er et litt uoppdaget potensiale i selskapet. Hvis Kahoot! får til «Academy»-plattformen kan det bli ekstremt verdifullt. «Sky is the limit» hvis de fortsetter å levere som de har gjort til nå, sier hun.

Kahoot! avsluttet handelen fredag ettermiddag på 48,9 kroner pr. aksje. Trondsen har i dag et kursmål på 68 kroner på Kahoot!, ifølge Bloomberg.

Oppside på 25 prosent

Av de ni analytikerne som har dekning på teknologiselskapet Nordic Semiconductor er det hele syv som har kjøpsanbefaling, Trondsen er en av dem.

– Selskapet hadde en vekst på 70 prosent i ordreboken nå i andre kvartal. Til neste år tror jeg vi vil se en større vekst fra deres nye satsningsområde, som er chips med lang rekkevidde, mener Trondsen.

Hun trekker også frem at det ligger flere potensielle katalysatorer i aksjekursen fremover. En av dem er Apples sporingsbrikke AirTag, som kan ha chips produsert av Nordic Semiconductor i seg.

– Ifølge patenter virker det som at Apple AirTag støtter Bluetooth-Smart, det er en teknologi Nordic Semiconductor er ledende i. Hvis Apple lanserer AirTag vil jeg ikke være overrasket om man finner en slik chip inni, avslutter hun.

Nordic Semiconductor avsluttet handelen på fredag på 99,9 kroner pr. aksje. Trondsen ser en oppside på 25 prosent med et kursmål på 125 kroner.