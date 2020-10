Adevinta med milliondryss til direktører

BONUS: Rolv Erik Ryssdal ringer med børsbjella for å markere at Adevinta noteres på Oslo Børs. Til stede på balkongen er også: Orla Noon, Kristin Skogen Lund, Terje Seljeseth, Ole jacob Sunde, Renaud Bruyeron, Borja de Muller, Uvashni Raman, Laila Dahjlen, Nicki Dexter, Ovidio Solomonov, Anyoine Jouteau, Michael Howe, Cassandra Lord, Trond Berger, Jacob Møller, Andreas Ehrenclou og Jo Christian Steigedal.

BONUS: Rolv Erik Ryssdal ringer med børsbjella for å markere at Adevinta noteres på Oslo Børs. Til stede på balkongen er også: Orla Noon, Kristin Skogen Lund, Terje Seljeseth, Ole jacob Sunde, Renaud Bruyeron, Borja de Muller, Uvashni Raman, Laila Dahjlen, Nicki Dexter, Ovidio Solomonov, Anyoine Jouteau, Michael Howe, Cassandra Lord, Trond Berger, Jacob Møller, Andreas Ehrenclou og Jo Christian Steigedal. Foto: NTB

Adevinta har i dag mandag overført aksjer til finansdirektør og adm. direktør i selskapet som en del av en kompensasjonspakke der deler av bonusen betales som aksjer i eget selskap.

Uvashni Raman, finansdirektør, mottok 18.228 aksjer. Prisen per aksje var i gjennomsnitt 108,91 kroner. Totalt utgjør dermed aksjedelen av bonusen like under 2 millioner kroner.

Etter transaksjonen eier Raman 18.756 aksjer i Adevinta. Antall aksjer er beregnet ut fra et 30 dagers gjennomsnitt på aksjekursen i januar 2020.

Gianpaolo Santorsola, visepresident og adm. direktør i Spania, mottok 18.542 aksjer. Santorsola mottok aksjene i forkant av fisjonen fra Schibsted i 2019, og aksjekursen er basert på verdiene da fisjonen fant sted, som igjen er konvertert til Adevinta-aksjer.

Det resulterer i aksjekurs på 85,29 kroner per aksje og en totalpris på transaksjonen på rett under 1,6 millioner kroner. Etter tildelingen eier Santorsola 42.122 aksjer i Adevinta.