– Vi er noe så uvanlig som et selskap som faktisk tjener penger

ESG-bølgen har skylt inn over Oslo Børs, spesielt på Merkur Market, og mange nye selskaper fokuserer på bærekraft og grønn energi.

Grønne løsninger er også fokuset til Vow, selskapet som designer, utvikler og leverer løsninger for avfallshåndtering og avløpsrensing til markeder over hele verden.

På Finansavisens konferanse Investordagene deler nå adm. direktør i teknologiselskapet, Henrik Badin, sine tanker om det fornybare markedet og hvordan det jobber med bærekraftige løsninger.

– I en tid hvor det det skylles en bølge med grønne selskaper og konsepter over Oslo Børs, så er vi noe så uvanlig som et selskap som faktisk tjener penger, og har en solid ordrebok, sparker Badin foredraget i gang med.

Teknologisjefen trekker frem at selskapet over tid har bevist at det kan levere teknologi til industrier som er krevende, og at det blant annet har levert 400 prosessanlegg til cruiseindustrien.

– Vi viser at vi tjener penger og generer cash og dette gjør vi på tross av at vi gjør store investeringer i selskapet for videre vekst. Vi har i tillegg en supersterk ordrebok for første halvår og en ordrereserve på rundt 1,8 milliarder de neste årene, sier Badin.

Tre drivere i fokus

Han fokuserer på tre drivere i markedet som trekker mot en grønnere retning, nemlig det økonomiske, det regulatoriske og det teknologiske.

– Innenfor det økonomiske, så ser vi at kundene får en større regning. Det koster mer å slippe ut. Kundene våre får samtidig tilgang på billigere kapital når de går i grønn retning. Innenfor det regulatoriske så er eksempelvis Europas mål om lavere karbonutslipp viktig, siden kundene dermed må gå mot mer fornybare investeringer. Teknologien må på sin side være kommersialisert og kostnadseffektiv.

– Vi er i attraktive markeder som utvikler seg med globale trender, og som drives av økonomisk profitable sirkulærøkonomiske modeller.

– Hvor mye tjener dere?

Etter Badins presentasjon av Vow er det duket for spørsmålsrunde og diskusjon med konferansier Eline Hvamstad og Trygve Hegnar.

– Jeg har et kort spørsmål. På slutten av foredraget sa du at dere skal lage olje av plastposer, som Quantafuel også skal gjøre, er dere en konkurrent?, spør Trygve Hegnar.

– Nei, det vil jeg ikke si. Nå leverer vi teknologi til selskaper som forsøker å gjøre det samme som Quantafuel, svarer Badin.

– Dere har holdt på lenge og tjener penger, men hvor mye tjener dere?, følger Hegnar opp med.

– Vi hadde et resultat før skatt på 26 millioner kroner i fjor, svarer Badin, og legger til at Vow har selvfinansiert driften.

Utviklingen har spist av marginene

Eline Hvamstad trekker frem overgangen fra cruise til landbaserte prosjekter og spør hvorfor det tar så lang tid før det markedet materialiserer seg.

– Bare de 12 siste månedene har vi inngått tre store kontrakter med industrien. Jeg er overrasket over det momentet jeg ser i markedet i dag, men det er klart at det har tatt tid frem til nå. Samtidig er det først nå man setter dette på agendaen og at industrien ser at de må betale for sine utslipp.

Badin legger til at han føler de er godt i gang og at en del av ordreboken er mot landbasert industri. Selskapet har heller ikke hatt noen kanselleringer etter at cruise-aksjene har fått seg en kraftig smekk etter at Covid-19 pandemien slo til for fullt.

Til tross for en høy ordrereserve sitter ikke Vow igjen med veldig mye på bunnlinjen påpeker Hvamstad. Det biter også Hegnar seg merke i.

– Hvis dere er såpass gode som du sier dere er, så er det rart at marginen ikke er større?, spør Hegnar.

– Vi har bygget opp en betydelig kompetanse i bedriften inn mot utviklingen av ny teknologi og det har spist av våre marginer, sier Badin.

– Vi er ikke fornøyd så langt, men vi har klart å tjene såpass med penger at har bygget selskapet videre, legger han til.