Forvalter tror Kahoot vil nå nye høyder: – Impliserer en dobling i verdi

Onsdag står forvalter i C Worldwide Asset Managment Pernille Skarstein Christensen på scenen under Finansavisen konferanse Investordagene for å forklare hvilke aksjer hun mener vil bli vinnere.

– Alle snakker om ansvarlige investeringer og bærekraft. Aksjonærene har også et ansvar.

Hun advarer derimot å gå helt vekk fra de tradisjonelle verdsettingsmetodene.

– Ikke alle grønne selskaper er gode kjøp, og det er fortsatt de samme gamle reglene for investeringer som gjelder, poengterer forvalteren.

Ser muligheter for vekst i Adevinta og Borregaard

Forvalteren viser til fire aksjer hun mener vil bli vinnerne de neste tre-fem årene. Først ut er Borregaard og Christensen mener selskapet fortjener grønn prising.

– Borregaard har etter tunge investeringer på over èn milliard de siste fem årene økt kapasiteten. De er nå klare til å kapitalisere på investeringene, og derfor mener vi at selskapets driftsresultat kan øke med 20 prosent årlig i snitt.

Neste selskap er Adevinta , et selskap mange investorer har vært skeptiske til, men Christensen deler ikke disse bekymringene.

– Vi mener Adevinta er i ferd med å bli den største og beste i klassen, særlig drevet av de franske og tyske kjerneeindelene.

– EBITDA-marginer opp mot 50 prosent er vel innenfor rekkevidde. Med en vekstrate på 10-15 prosent de neste årene, og en avtagende vekstrate ned mot fem prosent igjen kan man enkelt regne seg til verdier på opp mot 250 kr pr. aksje.

– Impliserer en dobling verdi

Folkefavoritten Kahoot er også med i Christensens portefølje.

– Jeg mener at selskapet fortsatt bare er i startgropen, på sin vei fra å være en quizapp til å bli en bred læringsplattform.

– Kahoot er verdt betydelig mer enn det den handles for i dag.

Verdsettingsmetoden til Christensen er litt utradisjonell. Hun mener at ved å se på transaksjonene innenfor læringsteknologi-selskaper som Duolingo og Zuoyebang kan man fastlå Kahoots potensielle markedsverdi.

– Dette impliserer en dobling i verdi for Kahoot.

Christensen legger til at de dessverre ser på Kahoot som en oppkjøpskandidat.

Tror på nykommer

Sist ut er tek-selskapet Volue, som investorer flokket til da det ble børsnotert tidligere i år og blir handlet for rundt 32 kr pr. aksje. Christensen har klokketro på selskapet og viser til en verdifull kundeliste. Hun trekker særlig frem Fortum som et godt eksempel.

– For å realisere kostnaden ved å bruke Volue sitt produkt trengte Fortum 0,5 prosent økte inntekter. Økningen var på hele 5 prosent.

– Hvis selskapets vekst og marginer nærmer seg Volues målsettinger i en DCF-modell (discounted cash flow-modell, journ. anm.), regner vi oss frem til verdier på omtrent 60 kr pr. aksje.