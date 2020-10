Advarer mot dårlig datasikkerhet på hjemmekontor

– Når mange tar med PC-en og mobilen hjem og jobber via trådløst nett hjemme, må alle ta et stort ansvar for sikkerheten. I Norge vet vi at store institusjoner og virksomheter har blitt utsatt for dataangrep. Vi er ekstra sårbare når mange jobber hjemmefra, sa Mæland på regjeringens pressekonferanse om koronasituasjonen onsdag.

Advarselen kommer dagen etter at utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) gikk ut med en offentlig anklage om at det var Russland som sto bak dataangrepet mot Stortinget i sommer.