Det er én grunn til at iPhone-lanseringen er viktig

I går lanserte Apple sin nyeste produktlinje med mobiltelefoner: iPhone 12. Aksjonærene responderte med å sende aksjen ned 2,7 prosent.

Mange mener de nye epleflaggskipene skuffet, men det er én stor grunn til at Apple og analytikerne likevel er optimistiske. Den ligger mot øst. Den er rød. Og heter Kina.

Gigamarked

Det kinesiske markedet er et av de største i verden og stort sett alle sektorer – både teknologi, film og kino, biler og så videre – er avhengige av å komme inn på det kinesiske markedet for å lykkes.

Den nye filmatiseringen av Mulan er et eksempel på dette, der vesentlige deler av det kinesiske publikummet har boikottet filmen på grunn av Hongkong-bråk. Slikt gir lavere inntekter og feilslåtte storsatsinger.

Uansett. Kina utvider 5G-nettverket i landet stadig raskere og er hungrige etter kompatible telefoner som kan utnytte teknologien. Markedet er gigantisk. Apple må inn.

I første halvår av 2020 var hele 50 prosent av utsendte mobiltelefoner i Kina 5G-kompatible. Det er grunnen til at epleselskapet satser hardt med sine fire nye 5G-modeller – deriblant «verdens minste 5G-kompatible telefon» iPhone 12 Mini – de må ta markedsandeler.

Stor markedsandel

Apple-konkurrentene Samsung, Huawei og OnePlus har allerede hatt 5G-telefoner i sin portefølje i lang tid. Samsung S10 regnes som den første telefonen med 5G-kompatibilitet og ble lansert allerede i mars 2019.

Mange mener derfor at Apple henger etter, og det med rette, men med såpass mange nye modeller vil Silicon Valley-selskapet kunne ta store markedsandeler.

«Vi estimerer at 350 millioner iPhone-enheter av totalt 950 millioner er i vinduet for å fornye. Dette kan resultere i en enestående oppgraderingssyklus for Apple», skriver Daniel Ives, analytiker i Wedbush Securities.

Ives mener at rundt én av fem solgte iPhone-enheter i 2020 vil komme fra Kina, og understreker at Apple kan ende opp med å ta 21 prosents markedsandel i 5G-markedet dersom estimatene treffer.

Apple-aksjen stiger 0,2 prosent i førhandelen på Wall Street.