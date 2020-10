Kahoot med klare vekstambisjoner

Det har vært en innholdsrik uke for Kahoot .

Tirsdag vedtok styret i selskapet en rettet emisjon til et datterselskap av SoftBank med en bruttoproveny på 1,98 milliarder kroner. Selskapet har annonsert et nytt samarbeid med Zoom Video Communications, og ledelsen har fortsatt å hamstre aksjer.

– Selskapet har en visjon om å lage den ledende plattformen for læring i verden, sier adm. direktør i Kahoot, Eilert Hanoa, under Finansavisens konferanse Investordagene.

– Dette er en reise vi har jobbet med siden selskapet ble startet i 2013, og som vi føler vi har kommet godt i gang med, sier han.

Investorene deler samme oppfatning, og Kahoot-aksjen er opp over 165 prosent hittil i år. Dette har gitt Hanoa en 194. plass på Kapitals nylig publiserte liste over Norges 400 rikeste.

Enorm vekst

– Bare de siste 12 månedene har det vært 1,3 milliarder deltagere på Kahoot-spill, sier Hanoa.

Ifølge Hanoa er noe av det unike med Kahoot at millioner av skoleelever, lærere og andre som bruker plattformen bidrar med å utvikle den.

Selskapet guider en omsetning på 40 millioner dollar og 400.000 betalende brukere for inneværende år. Dette er markant opp fra 13 millioner dollar omsetning og 170.000 betalende brukere i 2019.

Samtidig forteller Hanoa at børsraketten forbereder seg på å ta steget opp fra Merkur til Oslo Børs i første kvartal neste år.

Analytiker: – «Sky is the limit»

Tidligere i uken deltok Arctic-analytiker Henriette Trondsen på Investordagene 2020. Hun har lenge hatt e-læringsplattformen Kahoot som en av sine favorittaksjer.

– De har en ekstremt skalerbar modell. Kahoot har vokst til 21 millioner kontoer og har over 1 milliard brukere, med null markedsføring. Det er ganske unikt, sa Trondsen.

– Vår nye innholdssatsing, Kahoot «Academy», gjør at vi kan tilby bedre strukturert innhold på plattformen til mange forskjellige målgrupper, sier Hanoa.

– Dette er et litt uoppdaget potensiale i selskapet. Hvis Kahoot får til «Academy»-plattformen kan det bli ekstremt verdifullt. «Sky is the limit» hvis de fortsetter å levere som de har gjort til nå, sa Trondsen mandag.

Nytt samarbeid med Zoom

Onsdag ble det kjent at Kahoot inngår et samarbeid med Zoom Video Communications for å tilby en Kahoot-app for Zoom, slik at brukerne får tilgang til å spille Kahoot direkte fra Zoom Meetings.

– Ettersom bedrifter og skoler over hele verden har tilpasset seg en ny virkelighet med fjernundervisning og virtuelle team, er dette et perfekt tidspunkt å bringe en sømløs Kahoot-opplevelse til Zoom-møter, sier Eilert Hanoa, adm. direktør i Kahoot.

Innsidekjøpene fortsetter

Sidsel Hanoa, nærstående til Eilert Hanoa, kjøpte tirsdag 100.000 Kahoot-aksjer. Aksjene ble kjøpt for 55,78 kroner pr. stykk, eller totalt cirka 5,58 millioner kroner. Etter dette har Sidsel Hanoa 400.000 aksjer i selskapet.

Tidligere på dagen kom det en børsmelding om at Eilert Hanoa selv tegnet 500.000 aksjer i selskapet til en pris på 46 kroner stykket. Han sitter etter dette på 36,7 millioner aksjer i Kahoot gjennom Glitrafjord.