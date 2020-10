Zwipe har mottatt bestilling fra Midtøsten for Zwipe Pay ONE

MER MIDTØSTEN: Zwipe starter nytt prosjekt i Midtøsten. Her adm. direktør André Løvestam.

MER MIDTØSTEN: Zwipe starter nytt prosjekt i Midtøsten. Her adm. direktør André Løvestam. Foto: Henrik Charlesen

Zwipe har lansert et prosjekt sammen med Inkript for levering av Zwipe Pay ONE til banker i Midtøsten, opplyser biometriselskapet.

Inkript er et datterselskap i Resource Group og opererer innen digital sikkerhet i Midtøsten.

«Siden vi lanserte vårt partnerskap med Zwipe, og som følge av den kraftige oppgangen innen kontaktløs betaling, etterspør våre kunder tryggere og sikrere betalingsalternativer i stadig større grad, og enda mer med virkningen den globale covid-19-pandemien har på folks håndtering av kontanter», sier daglig leder Riad Itani i Inkript i torsdagens melding.

Prosjektet innebærer at Inkript har gjort en bestilling av Zwipe Pay One til produksjon av biometriske betalingskort, til å begynne med i liten skala.

Større volumer myntet på flere banker ventes neste år.

Inkript-prosjektet kunngjøres bare en dag etter at Zwipe opplyste om et nytt partnerskap med Areeba i Midtøsten.