5G-telefonen iPhone 12 kan gi kraftig kursløft

Onsdag falt Apple-aksjen 2,14 prosent til 118,52 dollar i etterhandelen, men analytiker Dan Ives i Wedbush Securities spår at Apple-aksjen kan stige til 175 dollar i kjølvannet av lanseringen av iPhone 12 med 5G.

Torsdag åpner Apple-aksjen ned en knapp prosent til 120,12 dollar.

Her lanserer Apple-sjefen iPhone 12 og spår at 5G vil bli en ny æra for iPhone.