Vow og Tinfos har inngått samarbeidsavtale

SER FREM TIL SAMARBEID: – Hovedpoenget her er å rydde opp i et betydelig problem med plastavfall for å forhindre at dette går i havet, samtidig som løsningen produserer energi, sier Henrik Badin, administrerende direktør i Vow.

SER FREM TIL SAMARBEID: – Hovedpoenget her er å rydde opp i et betydelig problem med plastavfall for å forhindre at dette går i havet, samtidig som løsningen produserer energi, sier Henrik Badin, administrerende direktør i Vow. Foto: Iván Kverme

Vow og Tinfos har ifølge en melding inngått samarbeidsavtale for distribusjon av VOWs onshore «Plastic to Electricity»-anlegg for utvalgte land og markeder, i første omgang Indonesia.

Løsningen som vil bli tilbudt i Indonesia er tenkt mobile og container-baserte. Den omdanner plastavfall til elektrisitet ved hjelp av pyrolyse og erstatter bruk av diesel i lokal strømproduksjon.

Tilsvarende containerbaserte løsninger er allerede i drift som ledd i et pilotprosjekt ved det interkommunale avfallsselskapet Lindums anlegg utenfor Drammen og ved Vows eget testanlegg i Vernon i Frankrike. ­

– Vi ser fram til å samarbeide med Tinfos om å levere slik banebrytende teknologi og løsninger på et betydelig samfunnsproblem. Hovedpoenget her er å rydde opp i et betydelig problem med plastavfall for å forhindre at dette går i havet, samtidig som løsningen produserer energi. Det betyr at plastavfallet får en økonomisk verdi for lokale samfunn og det skapes et insentiv for å rydde opp, sier Henrik Badin, administrerende direktør i Vow.

Han regner med at samarbeidsavtalen vil resultere i leveranser av flere slike mobile systemer i løpet av de nærmeste årene.

– Tinfos AS har over en lengre periode med stor bekymring bevitnet hvordan mangel på løsninger for innsamling og sirkulering av plast i et akselererende tempo er i ferd med å ødelegge miljøet både på land og i havet i Indonesia, sier Øyvind Frydenberg, CEO i Tinfos.

– Ved å anvende Vows løsninger for «Plastic to Electricity» ønsker Tinfos AS å bidra til å avhjelpe dette problemet, og samtidig utvikle meningsfulle arbeidsplasser for lokale innsamlere i Indonesia, sier Frydenberg.