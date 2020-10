TietoEvry avviser at de store leverandørene bevisst nedprioriterer arbeidet med å utvikle nye digitale driftsløsninger for kommunene

FORSTÅR UTÅLMODIGHETEN: Stine Kristiansen leder TietoEvrys innsats for å utvikle nye digitale driftsløsninger for kommunesektoren. Hun sier utviklingen ikke kan gå stort raskere dersom man vil ha gode og stabile løsninger.

FORSTÅR UTÅLMODIGHETEN: Stine Kristiansen leder TietoEvrys innsats for å utvikle nye digitale driftsløsninger for kommunesektoren. Hun sier utviklingen ikke kan gå stort raskere dersom man vil ha gode og stabile løsninger. Foto: Selskapet

I Finansavisen forrige mandag gikk Norsk Kommunalteknisk Forenings (NKF) leder Rune Aale-Hansen hardt ut mot de store leverandørene av digitale tjenester til kommunene, for å levere uferdige løsninger med feil og barnesykdommer.

Særlig mente han kommunene har ventet urimelig lenge på nye, digitale plan- og byggesaksløsninger.

– Når du bygger ny E6 må du regne med at det blir noen omkjøringer som vil gjøre litt vondt for brukerne på kort sikt, parerer Stine Kristiansen, leder av kommunesegmentet i TietoEvry.

Upløyd mark

– Vi forstår godt at kommunene er utålmodige etter forbedringer, men vi kan forsikre at dette har høy prioritet, sier Kristiansen.

Hun sier det foreløpig er om lag 10 prosent av norske kommunene som har tatt i bruk en digital plan- og byggesakløsning.

– Dette er en pågående prosess, hvor vi høster erfaring underveis og gradvis utvider funksjonaliteten til å omfatte stadig flere områder, forklarer Kristiansen.

– Men først er det viktig å utarbeide et sett med gode standarder for feltet. Akkurat nå jobber KS med å utvikle standarder for plansaker og annen funksjonalitet som ikke er i løsningen i dag. Og gode standarder er viktig fordi byggesaker er grunnlaget for mange offentlige anbud.

«Learning by doing»

Selskapet kjenner seg heller ikke igjen i beskyldningene om å dra bena etter seg i utviklingen av de digitale løsningene.

– Dette er som sagt upløyd mark. Det betyr blant annet at man først må finne ut av behovene, og så komme frem til noen felles standarder for hva kommunene vil trenger, forklarer Kristiansen.

– Dette er et arbeid som pågår kontinuerlig, der KS og andre jobber med å definere slike standarder på en rekke felt, og som danner utgangspunkt for de anbud vi kjemper om.

Ting tar tid

Dernest må løsningene testes og revideres, og evalueres for om de virkelig løser de oppgavene de er tiltenkt på en god måte.

– Det kan for eksempel vise seg at kravene til de som bestilte systemene ikke samstemmer med behovene til de som skal bruke dem daglig. Sånne ting er helt essensielt å få på plass for å lykkes med digitaliseringsprosessen, sier Kristiansen.

– Til slutt skal vi være så ærlige å innrømme at nye løsninger vil inneholde feil som må rettes på. Men det er en vanlig del av utviklingsprosessen bak enhver stabil og god programvare.