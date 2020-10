Leverte godt over forventning og har rekordstor ordrereserve

Webcast av presentasjonen fra 3. kvartal kan du se her fra klokken 08.00.

Nordic Semiconductor økte inntektene med 45,3 prosent, til 119 millioner dollar, i 3. kvartal i år sammenlignet med samme periode i fjor. Det er høyere enn forventet i delårsrapporten for andre kvartal og første halvår 2020, fremgår det av kvartalsrapporten tirsdag.

Bluetooth-inntektene økte med 56 prosent, til 97,1 millioner dollar, og EBITDA-marginen økte til 24 prosent, fra 14,1 prosent i samme periode i fjor. I tillegg var ordrereserven rekordhøy, 288 millioner dollar, og har økt med 154 prosent fra tredje kvartal 2019 og med 43 prosent fra andre kvartal i år.

«Produktetterspørselen har fortsatt å øke over hele linjen og Covid-19-pandemien fremmer en allerede sterk digitaliseringstrend. Den sterke ordrereserven reflekterer i økende grad et skifte i kundesammensetningen, med flere store kunder som bestiller produkter med høyt volum og med et lengre tidsperspektiv enn vi har sett tidligere», uttaler adm. direktør Svenn-Tore Larsen, i en børsmelding.

Den nåværende ordrereserven strekker seg over de neste tre kvartalene og gir støtte for fortsatt vekst i årets siste kvartal. Nordic Semiconductor anslår et samlet inntektsnivå på 115-125 millioner dollar for 4. kvartal.

Hele årsinntektene for 2020 forventes dermed å være 393-403 millioner dollar, tilsvarende 36-40 prosent omsetningsvekst fra 2019 til 2020.

Hele kvartalspresentasjonen kan du lese her.